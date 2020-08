अहमदनगर : अडचणीप्रसंगी एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहणे , ही आपली संस्कृती आहे . त्यामुळे कोरोना सारख्या आजाराचा मुकाबला करताना आपण एकत्रितपणे त्याला सामोरे जात आहोत . या संकटाचा अहोरात्र सामना करणार्‍या डॉक्टर , नर्स , आरोग्य सेवक , सफाई कर्मचारी , प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी या कोरोना योद्ध्यांचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे , असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले . स्वातंत्र्य दिनानिमित्त येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम झाला . यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले , जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी , जिल्हा पोलिस प्रमुख अखिलेश कुमार सिंह , महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते . पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले , स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण व त्यांच्या विचारांचा वारसा आपण जपला पाहिजे . स्वातंत्र्यसैनिकांचा त्याग , देशासाठी सर्वस्व ओवाळून दिलेली प्राणाची आहूती यांचे कायम स्मरण आपणाला राहिले पाहिजे . सर्वधर्मसमभाव आणि विविधतेतील एकता हे आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे . लोकशाही मूल्यांवर आधारित आपली व्यवस्था हे आपले बलस्थान आहे . आधुनिक भारताची उभारणी करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेकांचे योगदान राहिले . विविध क्षेत्रात आपल्या देशाने गगनभरारी घेतली . जागतिक स्तरावर एक महासत्ता म्हणून आपली नव्याने ओळख प्रस्थापित होत आहे . अशावेळी आपण एकजुटीने आपल्यासमोर असणार्‍या आव्हानांचा सामना केला पाहिजे , असे प्रतिपादन करुन ते म्हणाले की , सध्या कोरोना रुपी आजाराचा विळखा संपूर्ण जगाला सतावतो आहे . आपला देश , राज्य आणि जिल्ह्यातही त्याचा प्रादुर्भाव आपल्याला जाणवतो आहे . त्याचा सामना करण्यासाठी राज्य शासन , जिल्हा प्रशासन , लोकप्रतिनिधी , विविध सामाजिक संघटना योगदान देत आहेत . अशावेळी सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी टाळणे , घराबाहेर पडताना मास्कचा वापर करणे , लक्षणे जाणवल्यास तात्काळ उपचार घेणे अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या माध्यमातून आणि प्रत्येकाने योग्य ती काळजी घेत स्वताचे आरोग्य जपले पाहिजे . हे संकट मोठे असले तरी आपण त्यातून निश्चितपणे बाहेर येऊ , असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला . प्रारंभी पोलिस दलाच्या बॅंडपथकाने राष्ट्रगीत वाजविले तर पोलीस निरीक्षक श्री . हाटकर यांच्या पथकाने राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली . या कार्यक्रमास अपर जिल्हाधिकारी पी . एल . सोरमारे , अपर पोलिस अधीक्षक सागर पाटील , निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित , उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन , उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री जितेंद्र पाटील , सी . एस . देशमुख , पंकज चौबळ , पल्लवी निर्मळ , जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी , पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके आणि प्रांजली सोनवणे , तहसीलदार उमेश पाटील , वैशाली आव्हाड , गिरीष वखारे , शरद घोरपडे , जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे , जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजीराव जगताप , जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ . सुनील पोखर्णा , जिल्हा भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी महेश शिंदे , जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी श्री . नकासकर आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते . प्रशासकीय इमारत येथे उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण सावेडी येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या प्रांगणात उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले . या कार्यक्रमास सहायक धर्मादाय आयुक्त हिरा शेळके , नायब तहसीलदार अभिजीत बारवकर , शिल्पा पाटील , माधव गायकवाड , अप्पर कोषागार अधिकारी पी . जी . भाकरे , जिल्हा स्वयंरोजगार व कौशल्य विकास कार्यालयाचे सहायक आयुक्त वि . जा . मुकणे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी , व कर्मचारी उपस्थित होते . संपादन : आशेक मुरुमकर

