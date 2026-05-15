Paithan Pandharpur Highway: पैठण–पंढरपूर महामार्ग रखडल्याने संताप; १८ मे रोजी हातगाव फाटा येथे रास्तारोको आंदोलन

बोधेगाव: पैठण -पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या नऊ वर्षांपासून संथगतीने सुरू असल्याने परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रखडलेल्या कामाच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. १८) हातगाव फाटा येथे रास्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. .निवेदनांवर बोधेगावातील पंचायत समिती माजी सभापती प्रकाश भोसले यांच्यासह शाहूराव खंडागळे, बाळासाहेब भोंगळे, प्रमोद मिसाळ, संदीप भोंगळे, सदानंद गायकवाड, राजू मोरे यांच्यासह नागरिकांच्या सह्या आहेत. शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता.१२) निवेदन दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे, ठेकेदार कंपनीच्या ढिसाळ नियोजनामुळे काम रखडल्याचा आरोप निवेदनांद्वारे करण्यात आला..२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अनेक ठिकाणी रस्त्याचे उत्खनन करून काम अपूर्ण अवस्थेत सोडण्यात आल्याने धुळीचे प्रदूषण वाढले आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्थानिक आमदार मोनिका राजळे यांनी काही महिन्यांपूर्वी महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही कामाच्या गतीत सुधारणा झालेली नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे..कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, संपादित क्षेत्रांचे निवाडे तातडीने करावेत, तसेच धुळीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नागरी भागात नियमित पाणी मारावे, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. संबंधित निवेदनाची प्रत पंतप्रधान, केंद्रीय रस्ते वहातूक मंत्री, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आदींना ई मेलद्वारे पाठविण्यात आल्या आहेत..भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, नेमके किती क्षेत्र संपादित करण्यात आले, कोणत्या निकषांवर अधिग्रहण झाले, तसेच मोबदल्याची प्रक्रिया कशी राबविण्यात येत आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती लाभार्थ्याला देणे आवश्यक आहे.-प्रकाश भोसले, माजी सभापती, शेवगाव..पैठण- पंढरपूर मार्गावरील जमीन अधिग्रहण संदर्भातील निवडे झाले, फक्त मुंगीतील काही भाग प्रलंबित आहे.ज्या शेतकऱ्यांना निवाड्या संदर्भात माहिती पाहिजे त्यांनी ऑफिसशी संपर्क साधावा.-प्रसाद मते, प्रांताधिकारी.