Shrirampur News: श्रीरामपूरचा संताप रस्त्यावर! आकाश दुबय्या हत्येनंतर जनआक्रोश मोर्चा; गुन्हेगारी हद्दपार करण्याची गर्जना

श्रीरामपूर : हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबय्या यांच्या हत्येनंतर श्रीरामपूर तालुक्यात संतापाची लाट उसळली. हत्येच्या निषेधार्थ सलग तीन दिवस कडकडीत बंद पाळल्यानंतर चौथ्या दिवशी श्रीरामपूर शहरात जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. व्यापारी व सर्वसामान्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बंद मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, गुन्हेगारी हद्दपार होईपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.रेल्वे स्थानकासमोरील हनुमान मंदिरापासून सकाळी मोर्चाला सुरुवात झाली. मुख्य रस्त्यावरून मार्गक्रमण करत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळ मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. हातात ‘श्रीरामपूर भयमुक्त, गुन्हेगारीमुक्त, नशेमुक्त झाले पाहिजे’, ‘आकाशला न्याय मिळालाच पाहिजे’, ‘संघटित गुन्हेगारीवर मोक्का लावा’, ‘गुन्हेगारांना फाशी द्या,’ अशा मागण्यांचे फलक आणि डोक्यावर भगव्या टोप्या परिधान केलेले हजारो नागरिक मोर्चात सामील झाले होते..मृत आकाश यांचे वडील शेखर दुबय्या, चुलते, भाऊ यांच्यासह कुटुंबीय, आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, लहू कानडे, भाऊसाहेब कांबळे, नगराध्यक्ष करण ससाणे, सचिन गुजर, प्रकाश चित्ते, जितेंद्र छाजेड, संजय फंड, दीपक पटारे, श्रीनिवास बिहाणी, प्रवीण गुलाटी, बाबासाहेब काळे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते, व्यापारी व उद्योजक उपस्थित होते. शाळा, महाविद्यालये आणि पेट्रोलपंप चालकांनीही बंद पाळून पाठिंबा दिला. वकील संघटनेने आरोपींचे वकिलपत्र न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला..ओगले म्हणाले, की श्रीरामपुरातील गुन्हेगारी टोळीने गरिबांना लुटण्याचे, व्यापारी व डॉक्टरांकडून खंडणी मागण्याचे काम केले. आता ही टोळी ‘माझा यात संबंध नाही’ असा बनाव करत आहे. पोलिस प्रशासनाने अनेकदा दुर्लक्ष केले. श्रीरामपुरातील गुन्हेगारी पूर्णपणे हद्दपार होत नाही, टोळीवर मोक्काअंतर्गत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.लहू कानडे म्हणाले, बेकायदेशीर धंद्यांमधूनच गुन्हेगार जन्माला येतात. जेव्हा राजकीय कार्यकर्ते गुन्हेगारांना जवळ करतात, तेव्हा त्यांचे धाडस वाढते. शहरातील अवैध धंद्यांमध्ये पोलिस भागीदार झाल्याने गुन्हेगारी फोफावली. पोलिस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन पुरेसे नाही, तर त्यांना गुन्ह्यात थेट सहआरोपी करावे..चित्ते यांनी अंकुश जेधे याने एका ग्रामीण कार्यकर्त्याला दिलेल्या दमबाजीची ऑडिओ क्लिप ऐकवली. चित्ते म्हणाले, की जेलमधील गोरख जेधे आणि आता आकाशच्या हत्येतील आरोपी सूरज जाधव हे सगळे या टोळीप्रमुखाचे नातेवाईक आहेत. डीबीमधील अनेक पोलिस कर्मचारी या गुंडांचे भागीदार आहेत. येथील हिंदूंनाच अशा हायब्रीड हिंदुत्ववाद्यांपासून धोका आहे.पटारे म्हणाले, श्रीरामपूर शहर आणि तालुका कोणत्याही परिस्थितीत गुंडगिरी खपवून घेणार नाही. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी जिल्हा पोलिस प्रमुखांना सक्त सूचना दिल्या असून, पोलिस आता ॲक्शन मोडवर आहेत. भाऊसाहेब कांबळे, सुनील मुथा, अशोक थोरे, रमा धीवर, वैशाली चव्हाण आदींनी संताप व्यक्त केला..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना साकडेशेखर दुबय्या म्हणाले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काम नक्कीच चांगले आहे. मात्र, ते अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना जवळ करत आहेत. त्यांनी अशा लोकांना तातडीने पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.