अहिल्यानगर

Shrirampur News: श्रीरामपूरचा संताप रस्त्यावर! आकाश दुबय्या हत्येनंतर जनआक्रोश मोर्चा; गुन्हेगारी हद्दपार करण्याची गर्जना

Shrirampur public outrage over hotelier murder: आकाश दुबय्या हत्येच्या निषेधार्थ श्रीरामपूरात जनआक्रोश मोर्चा; भयमुक्त, गुन्हेगारीमुक्त शहरासाठी नागरिकांचा निर्धार, गुन्हेगारांवर मोक्का व कडक कारवाईची मागणी
Shrirampur Demands Justice: Thousands Rally Against Crime After Hotelier's Murder

Shrirampur Demands Justice: Thousands Rally Against Crime After Hotelier's Murder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​श्रीरामपूर : हॉटेल व्यावसायिक आकाश दुबय्या यांच्या हत्येनंतर श्रीरामपूर तालुक्यात संतापाची लाट उसळली. हत्येच्या निषेधार्थ सलग तीन दिवस कडकडीत बंद पाळल्यानंतर चौथ्या दिवशी श्रीरामपूर शहरात जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. व्यापारी व सर्वसामान्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बंद मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, गुन्हेगारी हद्दपार होईपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला.

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