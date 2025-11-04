अहिल्यानगर

Pune-Nashik Highway: पुणे-नाशिक महामार्ग १० तास ठप्प; मंचरमधील आंदोलनाचा फटका; वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे हाल..

Manchar Protest: पुणे- नाशिक महामार्गावरील तांबडेमळा- भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील नंदी चौकात सोमवारी (ता. ३) सकाळी दहा वाजता ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन दोन्ही बाजूला सुमारे चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
“Manchar protest halts Pune-Nashik highway for 10 hours — stranded passengers and endless queues of vehicles.”

“Manchar protest halts Pune-Nashik highway for 10 hours — stranded passengers and endless queues of vehicles.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारगाव : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे रोहन विलास बोंबे या १३ वर्षीय शालेय विद्यार्थ्याचा बिबट्याने केलेला हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी पुणे- नाशिक महामार्गावरील तांबडेमळा- भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील नंदी चौकात सोमवारी (ता. ३) सकाळी दहा वाजता ग्रामस्थ व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन दोन्ही बाजूला सुमारे चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

Loading content, please wait...
Nashik
Ahmednagar
pune
manchar
district
Protest
Asian highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com