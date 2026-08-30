Pune Nashik Railway: अहिल्यानगर, शिर्डीला मोठी भेट! पुणे–नाशिक रेल्वे जोडणीसाठी केंद्राचा हिरवा कंदील, केंद्राकडून शिक्कामोर्तब..

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: पुणे ते नाशिक व्हाया अहिल्यानगर, शिर्डी या नव्या जलदगती मार्गास आज केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. या नव्या लोहमार्गामुळे अहिल्यानगर थेट पुणे शहराशी जोडले जाईल. शिर्डी थेट नाशिक सोबत म्हणजे एका अर्थाने मुंबई सोबत जोडली जाईल. या दोन प्रमुख उपलब्धी आहेत. पूर्वीच्या नाशिक ते पुणे व्हाया संगमनेर, चाकण या सरळ लोहमार्गाच्या तुलनेत या नव्या मार्गाचा खर्च केवळ तीस टक्केच असल्याने या नव्या मार्गाला केंद्राने प्राधान्य दिले. मात्र, या निर्णयामुळे सिन्नर, संगमनेर आणि चाकण परिसरातील आंदोलनकर्त्यांचा हिरमोड होणार आहे. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वीच पुणे ते नाशिक व्हाया अहिल्यानगर, शिर्डी या लोहमार्गाची घोषणा केली होती. त्यावर आज केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले. नाशिक ते पुणे या सरळ लोहमार्गाचा खर्च ३५ हजार कोटी रुपये येणार होता. आता या नव्या मार्गाचा खर्च केवळ ८ हजार ९७० कोटी रुपये आहे. जुन्नर तालुक्यातील खोड येथे अवकाश निरीक्षणासाठी जायंट मीटर टेलिस्कोप ही जगातील मोठ्या दुर्बिणींपैकी एक बसविण्यात आली आहे. या सरळ मार्गामुळे या दुर्बिणीच्या कामकाजात अडथळे येऊ शकतात, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने शास्त्रज्ञ डाॅ. अनिल काकोडकर यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल साठ दिवसांत येणार होता. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने आज या नव्या लोहमार्गाची घोषणा केली..रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुळात या नव्या लोहमार्गात अहिल्यानगर ते शिर्डी हा लोहमार्ग सध्या अस्तित्वात आहे. अहिल्यानगर, उरुळीकांचन ते पुणे हा नियोजित मार्ग आहे. तो झाला की पुणे ते अहिल्यानगर मार्गे शिर्डी मार्ग लगेचच तयार होईल. शिर्डी ते नाशिक रोड या दुहेरी मार्गास यापूर्वीच मंजुरी देऊन सर्वेक्षण देखील पूर्ण झाले. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे..नाशिक ते पुणे या सरळ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाबाबत कुणीही गैरसमज पसरवू नये. पुणे ते अहिल्यानगर आणि शिर्डी ते नाशिक या दोन रेल्वेमार्गांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र त्याचा आणि नियोजित नाशिक ते पुणे या सरळ सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाशी संबंध नाही. हे दोन वेगळे विषय आहेत. नाशिक ते पुणे या नियोजित रेल्वेमार्गासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्त्रज्ञ डाॅ. अनिल काकोडकर यांची समिती नेमली आहे. साठ दिवसांत या समितीचा अहवाल येणार आहे. असे असताना नाशिक, शिर्डी, अहिल्यानगर ते पुणे या रेल्वेमार्गास मंजुरी मिळाली, असे म्हणता येणार नाही. माध्यमांनी याबाबत वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी.\r- अमोल कोल्हे, खासदार.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.पाच वर्षांचा कालावधीशिर्डी ते नाशिक रोड हा रेल्वेमार्ग नव्याने करायचा आहे. त्यात कुठलेही अडथळे नसल्याने पुढील पाच वर्षांत हा नवा मार्ग तयार होईल. याच कालावधीत अहिल्यानगर, उरुळीकांचन ते पुणे हा नियोजित रेल्वेमार्ग देखील पूर्ण होईल. नाशिक ते पुणे व्हाया संगमनेर या रेल्वेमार्गाच्या तुलनेत नव्या मार्गाचा खर्च सत्तर टक्क्यांनी कमी असल्याने केंद्र सरकारने आज या नव्या मार्गास हिरवा कंदील दाखविला, अशी माहिती रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.