अहिल्यानगर

Sangamner News: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गासाठी ‘रास्तारोको’; हायस्पीड रेल्वेमार्ग सिन्नर–अकोले–संगमनेर मार्गेच जावा, सामाजिक-राजकीय संघटनांचा सहभाग!

Pune Nashik railway project public opposition: सिन्नर-अकोले-संगमनेर मार्गेच रेल्वेमार्गाची मागणी; आंदोलकांचा ठाम निर्धार
Social and Political Groups Stage Rasta Roko for Pune–Nashik Rail Alignment

Social and Political Groups Stage Rasta Roko for Pune–Nashik Rail Alignment

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संगमनेर: पुणे–नाशिक प्रस्तावित सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा सिन्नर–अकोले–संगमनेर मार्गेच जावा, या एकमुखी मागणीसाठी बोटा (ता. संगमनेर) येथे विकास क्रांती सेना व विविध सामाजिक-राजकीय संघटनांतर्फे सोमवारी (ता. १२) सुमारे दोन ते अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
Ahmednagar
pune
railway
sangamner
Sinnar
district
akole
high

Related Stories

No stories found.