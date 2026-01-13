Sangamner News: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गासाठी ‘रास्तारोको’; हायस्पीड रेल्वेमार्ग सिन्नर–अकोले–संगमनेर मार्गेच जावा, सामाजिक-राजकीय संघटनांचा सहभाग!

संगमनेर: पुणे–नाशिक प्रस्तावित सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा सिन्नर–अकोले–संगमनेर मार्गेच जावा, या एकमुखी मागणीसाठी बोटा (ता. संगमनेर) येथे विकास क्रांती सेना व विविध सामाजिक-राजकीय संघटनांतर्फे सोमवारी (ता. १२) सुमारे दोन ते अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.या आंदोलनादरम्यान आमदार अमोल खताळ यांच्या पत्नी नीलम खताळ यांनी आंदोलनस्थळावरून थेट पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधत आंदोलकांच्या भावना व मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत लवकरच संगमनेर-अकोले रेल्वे कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले. या आंदोलनात आमदार डॉ. किरण लहामटे, नीलम खताळ, भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्यासह संगमनेर व अकोले तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..डॉ. नवले यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधताना सांगितले की, १ फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर होणार असल्याने त्याआधी, म्हणजे २० तारखेच्या आत संगमनेर व अकोले तालुका रेल्वे कृती समितीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट घडवून आणावी. तसेच मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथे जाऊन रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग सिन्नर-अकोले-संगमनेर मार्गे नेण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात यावे, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली..आंदोलकांनी ठाम भूमिका मांडत सांगितले की, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग हा सिन्नर, अकोले व संगमनेर मार्गेच गेला पाहिजे. तसेच देवठाण, संगमनेर व बोटा येथे रेल्वे स्थानके होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत रेल्वे कृती समितीची बैठक होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला होता. वेळप्रसंगी तुरुंगात जाण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट करत कारभारी उगले, जालिंदर वाकचौरे, बाजीराव दराडे, किशोर डोके, महेश नवले, जनार्दन आहेर, चंद्रकांत घुले, अजय फटांगरे, जालिंदर गागरे, गणपत फुलवडे, ज्ञानदेव गडगे, गौरव डोंगरे व सुहास वाळुंज यांनी तीव्र भूमिका मांडली. आंदोलनाची भूमिका विकास क्रांती सेनेचे संतोष फापाळे, भगवान काळे तसेच पत्रकार सतीश फापाळे यांनी मांडली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.महापालिका निवडणुका संपताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कृती समितीची बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले. जनतेच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करू.- नीलम खताळ, सामाजिक कार्यकर्त्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.