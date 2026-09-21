Radhakrishna Vikhe Patil: दुष्काळावर विखे पाटलांचे मोठे वक्तव्य; ‘५ ऑक्टोबरपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल, केंद्र-राज्य मिळून मदतीचा निर्णय’

राहाता: विरोधकांकडे मुद्यांच्या दुष्काळ असल्याने ते दुष्काळावर राजकारण करू पहात आहेत, हे योग्य नाही. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सरकार संवेदनशील आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या एकत्रित मदतीचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली..ते म्हणाले, येत्या पाच ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील सर्व परिस्थितीचा अंदाज समोर येईल. सर्व मंत्री जिल्ह्यांमध्ये दौरे करून परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबतची कार्यपद्धती ठरलेली आहे. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना याची पूर्णतः माहिती आहे. कारण मंत्री म्हणूनही त्यांनी प्रदीर्घ काम केले आहे. .त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना चुकीच्या नाहीत. ठरलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणेच सरकारला निर्णय करावे लागतात. त्यानुसार एनडीआरएफ आणि राज्य सरकार एकत्रित मिळून मदतीसाठी निश्चित पुढाकार घेईल. राज्यातील गळीत हंगामापुढे यावर्षी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. गळीत हंगामाचा कालावधी आता ८० दिवसांवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.