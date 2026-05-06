Nevasa Accident: भीषण अपघात चौघांचा मृत्यू, चौघे गंभीर; नेवासे तालुक्यातील भेंडा-वडाळ्यावर शोककळा, नातेवाईकांवर काळाचा घाला...

कुकाणे: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावरील वैशाखरे-टोकावडे येथे मंगळवारी (ता.५) एसटी बस आणि स्कॉर्पिओचा समोरासमोर भीषण अपघात झाला. त्यामध्ये नेवासे तालुक्यातील भेंडा-वडाळ्यातील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .भेंडे बुद्रुक येथील अंगणवाडी सेविका मीना कल्याण मडके (वय ५५), निता अशोक डुरे (वय ५५), वडाळा येथील अविनाश रामचंद्र काकडे (वय ५८), अभिषेक भाऊसाहेब मोटे (वय ३८) यांचा मृत्यू झाला. मोनिका अभिषेक मोटे (वय ३२), आराध्या अभिषेक मोटे (वय १३), वेदांत अभिषेक मोटे (वय ३), सलाबतपूर येथील मनीषा रामदास कोहक (वय ५० वर्षे) हे चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत..नेवासे तालुक्यातील भेंडे बुद्रुक येथील अंगणवाडी सेविका मीना मडके, निता डुरे या वडाळा येथील मावस भाऊ अविनाश काकडे, अभिषेक मोटे, मोनिका मोटे, आराध्या मोटे, वेदांत मोटे व सलाबतपूर येथील मनीषा कोहक हे सर्व नातेवाईक मंगळवारी (ता. ५) पहाटे वडाळा येथून स्कार्पिओने आजारी असलेल्या नातेवाईकाला भेटण्यासाठी मुंबई येथे जात होते. सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास विठ्ठलवाडी-कल्याण-अहिल्यानगरला जाणारी बस आणि स्कॉर्पिओचा समोरासमोर अपघात झाला. मुरबाड (जि. ठाणे) तालुक्यातील टोकावडे-वैशाखरे हद्दीत अपघात झाला..यात चौघांचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर स्थानिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदत व बचावकार्यात मदत केली. जखमींवर अपघात स्थळानजीकच्या सरकारी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. चारही मृतदेह शवविच्छेदन करून नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.नातेवाईकांवर काळाचा घाला...मीना मडके व डुरे यांचा भेंडे येथे, तर अभिषेक मोटे व अविनाश काकडे यांच्या पार्थिवावर वडाळा येथे रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. जखमींवर अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एकमेकांचे नातेवाईक असलेल्या कुटुंबीयांवर काळाने घाला घातल्याने भेंडे, वडाळा परिसरावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.