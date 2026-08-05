Leopard Attack: रात्री लघुशंकेसाठी बाहेर पडले आणि समोर आला बिबट्या; छातीत बुक्का मारून बिबट्याला पिटाळले, पुढे जे घडले ते थरारक!

राहाता: रात्री साडे दहाची वेळ, शेतात सर्वत्र नीरव शांतता. लघुशंका करण्यासाठी रमेश पवार घराबाहेर आला आणि ध्यानीमनी नसताना बिबट्या त्याच्यावर झेपावला. क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांना बिबट्याचा एक पाय हातात धरला आणि सर्वशक्तीनिशी त्याच्या छातीवर जोरदार बुक्का मारला. असा जोरदार प्रतिकार होईल, असे बिबट्याच्याही ध्यानीमनी नव्हते. प्रतिहल्ला सुरू झाल्याने त्याने क्षणार्धात धूम ठोकली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जिवावरचे संकट टळले. काळ आला होता; परंतु वेळ आली नव्हती, याची प्रचिती पवार यांना आली. बिबट्या सोबत दोन हात करणाऱ्या पवार यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्याचबरोबर बिबट्यांच्या मुक्त वावरामुळे या भागातील ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत. मात्र, बिबट्या सोबत झालेल्या झटापटीत त्यांच्या खांद्याला नखाचे खोलवर ओरखडे उमटले. .घडलेला हा प्रकार आज सकाळी ग्रामस्थांच्या कानी पडला. संदीप दंडवते, अनिल बावके, लक्ष्मण रोहोम, उमाकांत शिरखंडे, प्रताप दंडवते, रावसाहेब बनसोडे, शिवाजी नजन आदींनी त्यांची भेट घेऊन त्याला उपचारासाठी राहात्याच्या सरकारी रुग्णालयात नेले. वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू. बंदोबस्त करण्याची मागणी गावातील गुरुकुलनगर परिसरात ग्रामस्थांना बिबट्यांचे चार बछडे मुक्त संचार करताना दिसले. त्या ठिकाणी वन विभागाने पिंजरा लावला. या पिंजऱ्या जवळून बछड्यांची आई त्यांच्या सोबत ये-जा करते. मात्र, पिंजऱ्याकडे फिरकत नसल्याचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले. या मादीचा व बछड्यांच्या बंदोबस्त करावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.