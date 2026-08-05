अहिल्यानगर

Leopard Attack: रात्री लघुशंकेसाठी बाहेर पडले आणि समोर आला बिबट्या; छातीत बुक्का मारून बिबट्याला पिटाळले, पुढे जे घडले ते थरारक!

Rahata Leopard Attack Farmer Escapes With Courage: रात्रीच्या अंधारात लघुशंकेसाठी बाहेर पडलेल्या युवकावर बिबट्याचा झडप; छातीत बुक्का मारत प्रतिहल्ला करून जीव वाचवला, धाडसाची सर्वत्र चर्चा
Leopard Attack in Rahata Farmer Battles Wild Animal and Escapes Serious Injury After Midnight Encounter

Leopard Attack in Rahata Farmer Battles Wild Animal and Escapes Serious Injury After Midnight Encounter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहाता: रात्री साडे दहाची वेळ, शेतात सर्वत्र नीरव शांतता. लघुशंका करण्यासाठी रमेश पवार घराबाहेर आला आणि ध्यानीमनी नसताना बिबट्या त्याच्यावर झेपावला. क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांना बिबट्याचा एक पाय हातात धरला आणि सर्वशक्तीनिशी त्याच्या छातीवर जोरदार बुक्का मारला. असा जोरदार प्रतिकार होईल, असे बिबट्याच्याही ध्यानीमनी नव्हते. प्रतिहल्ला सुरू झाल्याने त्याने क्षणार्धात धूम ठोकली.

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