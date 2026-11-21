राहुरी : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अन्न विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या ‘बेकरी युनिट’मध्ये अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेसह स्वच्छतेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनातर्फे कारवाईचा बडगा उभारण्यात आला आहे. या बेकरीचा अन्न व्यवसाय नोंदणी परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. त्रुटी पूर्ण करेपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत हा परवाना निलंबित असणार आहे. एफडीएच्या पथकाने वारंवार तपासणी करूनही त्रुटींची पूर्तता न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. .निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित आस्थापनेला कोणत्याही प्रकारचा अन्न व्यवसाय करता येणार नाही. अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी उ. र. पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी या आस्थापनेची तपासणी केली होती. त्यावेळी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या निकषांमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. यामध्ये अन्नपदार्थांच्या चाचणीचे अहवाल उपलब्ध नसणे,.पिण्याच्या पाण्याची तपासणी न करणे, पॅकेजिंग साहित्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल नसणे, परत मागविलेल्या अन्नपदार्थांची विल्हेवाट अथवा पुनर्प्रक्रिया केल्याच्या नोंदी नसणे, अशा गंभीर बाबींचा समावेश होता. आस्थापनेत कीटकांचा प्रवेश रोखण्यासाठी दरवाजांना पडदे नसणे, उपकरणे व परिसराच्या स्वच्छतेच्या नोंदी नसणे, कीड नियंत्रणाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसणे, यंत्रसामग्रीच्या देखभालीची नोंद नसणे,.कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसणे, अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल नसणे आणि कचरापेटी उघडी ठेवणे, अशा त्रुटीही निदर्शनास आल्या होत्या. त्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी अन्न सुरक्षा अधिकारी पाटील यांनी फेरतपासणी केली. त्यावेळीही परत मागविलेल्या अन्नपदार्थांची सुरक्षित विल्हेवाट किंवा पुनर्प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीच्या नोंदी, .अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हातमोजे व डोक्याचे संरक्षक आवरण वापरणे, या बाबींची पूर्तता झालेली नसल्याचे आढळले. यासंदर्भात ९ नोव्हेंबर रोजी अंतिम संधी देऊन परिमंडळ-३ चे पदनिर्देशित अधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, त्रुटींची समाधानकारक पूर्तता केल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे नोंदणी निलंबित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशाविरुद्ध १४ दिवसांच्या आत अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.