राहुरीतील धक्कादायक प्रकार! आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीचा विनयभंग; मैत्रिणीच्या समवेत ऑफिसमध्ये बाेलवलं अन्..

राहुरी : तालुक्यातील एका आश्रमशाळेतील लिपिकाने शाळेतील दहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करून लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले. या प्रकरणी पीडितेच्या आईने राहुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संबंधित लिपिकाविरुद्ध पोक्सोसह विनयभंगाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अमरलाल बाबूलाल धुर्वे असे आरोपीचे नाव आहे. त्याला राहुरी पोलिसांनी अटक केली आहे. राहुरी न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, मी मजुरी करून उदरनिर्वाह करते. २०२१-२२ मध्ये मुलीला शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत दाखल केले. सध्या ती दहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. मुलीचा शनिवारी (ता. ४) दुपारी फोन आला. तिने शाळेत भेटायला यायला सांगितले..मंगळवारी (ता. ७) आश्रमशाळेत जाऊन मुलीची भेट घेतली. तिने गुरुवारी (ता. २) दुपारी दहावीच्या परीक्षा फॉर्मवर सही करण्यासाठी मैत्रिणीच्या समवेत मुख्याध्यापकांच्या ऑफिसमध्ये गेले. तेथे धुर्वे यांनी फॉर्मवर सही घेतली. यावेळी तेथे कोणीच नसल्याने धुर्वे याने लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले, असे सांगितले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. ७) रात्री उशिरा फिर्याद नोंदविण्यात आली. त्यानंतर आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. आरोपीस न्यायालयासमोर हजर केले असता, तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. काही महिन्यांपूर्वीही शिक्षकावर गुन्हाविशेष म्हणजे, सहा महिन्यांपूर्वी याच आश्रमशाळेतील एका शिक्षकाच्या विरोधात अशाच प्रकारे गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आता, शाळेच्या लिपिकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने आश्रमशाळेत नेमके काय सुरू आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.