Education: मुलांच्या अभ्यासासाठी राहुरी नगरपरिषदेचा वाजणार भोंगा; टीव्ही, मोबाईल दूर सारून तब्बल दीड तास करावा लागणार अभ्यास

राहुरी : राहुरी नगरपरिषदेचा भोंगा आता मुलांच्या अभ्यासासाठी वाजणार आहे. भोंगा वाजला की नागरिकांनी घरातील टीव्ही, मोबाईल व मनोरंजनाची साधने बंद करून मुलांना अभ्यासासाठी बसवायचे आहे. त्यासाठी दररोज सायंकाळी सात वाजता भोंगा वाजणार आहे. रात्री साडेआठ वाजता दुसरा भोंगा वाजल्यावर अभ्यास संपणार आहे. मुलांनी दररोज किमान दीड तास स्वअध्ययन करावे, यासाठी हा भोंगा वाजणार आहे..राहुरी नगरपरिषदेचा अनोखा उपक्रम माजी खासदार प्रसाद तनपुरे, राहुरी बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे, माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, रावसाहेब (चाचा) तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगराध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे, ज्येष्ठ नगरसेविका डॉ. उषाताई तनपुरे, मुख्याधिकारी अभिजित हराळे यांनी सर्व नगरसेवकांच्या मान्यतेने सुरू केला आहे..Pune News : पुणे बनत आहे उद्योगवाढीचे सुपरहब; राज्यात ४०० नवीन जीसीसी उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य!.याविषयी नगराध्यक्ष मोरे म्हणाले की, आधुनिक युगात मोबाईलचा अतिवापर, टीव्ही सारख्या मनोरंजनाच्या साधनांमुळे तरुण पिढी भरकटत आहे. पालक व मुलांमध्ये संवाद हरवत चालला आहे. लहान मुलांना चांगले व वाईट यातील फरक सांगायला, त्यांच्याजवळ बसायला कोणालाही वेळ नाही. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे, तसेच मोबाईलवरील ऑनलाइन गेममुळे लहान मुले वेगळ्या विश्वात हरवत चालली आहेत..त्याचा थेट परिणाम मुलांची मानसिकता, बुद्धिमत्ता व शरीरावर होत आहे. त्याला काही अंशी पालकही जबाबदार आहेत. पालकांनी स्वतःच्या चुकीच्या सवयींवर आवर घालून मोबाईल व टीव्हीच्या विश्वातून काही काळ बाहेर येऊन मुलांना वेळ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी पालकांनी आपल्या मुलांसाठी दीड तास द्यावा, यासाठी राहुरी नगरपरिषदेतर्फे भोंगा वाजविण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे..राहुरी नगरपरिषदेचा भोंगा दररोज सायंकाळी सात वाजता वाजेल. पालकांनी तत्काळ घरातील मोबाईल, टीव्ही व इतर मनोरंजनाची साधने बंद करून मुलांना घरात अभ्यासाला बसवायचे आहे. यावेळी पालकांनी स्वतः घरात थांबून मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्यायचे आहे. त्यांच्याशी संवाद साधून कुटुंबाला वेळ द्यायचा आहे. रात्री साडेआठ वाजता दुसरा भोंगा वाजल्यावर पालकांनी आपल्या कामाला पूर्ववत सुरुवात करण्यास हरकत नाही, असेही नगराध्यक्ष मोरे यांनी सांगितले..Education News: उपळे दुमाल्यात अनोखा प्रयोग; 'भोंगा' वाजताच मुले बसतात अभ्यासाला.मी शिक्षक आहे. भावी पिढी घडविण्याची माझी जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर राहुरीच्या जनतेने माझ्यावर मोठ्या विश्वासाने नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी टाकली आहे. 'मुलांसाठी दीड तास' उपक्रमाअंतर्गत नगरपरिषदेचा भोंगा वाजविण्याचा निर्णय आज कठोर वाटत असला, तरी मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी गरजेचा आहे. पालकांनी भोंग्याच्या उपक्रमाचे काटेकोरपणे पालन करावे.- भाऊसाहेब मोरे, नगराध्यक्ष, राहुरी.