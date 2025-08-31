Ahilyanagar News: 'मृताच्या नातेवाईकांचा राहुरीत ठिय्या'; ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

राहुरी : डिग्रस फाटा येथे अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर खड्ड्यांमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला. अंत्यसंस्कारानंतर संतप्त नातेवाईकांनी राहुरी बसस्थानक चौकात आज (ता. ३०) सायंकाळी अचानक अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले. रस्त्याच्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशा मागणीचे निवेदन पोलिस प्रशासनाला देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले. .Leopard Attack: 'चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला'; इटिहाडोह धरण परिसरात काकासोबत फिरायला, १०० फूट जंगल परिसरात नेले ओढत .सुभद्रा साहेबराव जगधने (वय ५०, रा. लक्ष्मीनगर, राहुरी) असे अपघातातील मृत महिलेचे नाव आहे. जगधने या शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळी सात वाजता अहिल्यानगरवरून एका वाहनातून राहुरीकडे येत होत्या. डिग्रस फाट्याजवळ वाहन रस्त्यावरील खड्ड्यात जोरात आदळल्याने अपघात झाला. या अपघातात जगधने यांना जबर मार लागला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला..आज मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून तो नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. मृतदेहावर अंत्यसंस्कार झालेल्या संतप्त नातेवाईक व समाजबांधव सायंकाळी पाच वाजता राहुरी बसस्थानक चौकात जमले. त्यांनी अचानक अहिल्यानगर-मनमाड रस्त्यावर ठिय्या देत रास्तारोको आंदोलन केले. नंदू शिंदे, कांतिलाल जगधने, ज्ञानेश्वर जगधने, सूर्यकांत वाकचौरे, सिंधूबाई जगधने आदींनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या..Minister Nitin Gadkari: पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना विसरू नका: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिला कार्यकर्त्यांना कानमंत्र.माजी नगरसेवक सोन्याबापू जगधने, गंगा उंडे, एकनाथ जगधने, भीमराज जगधने, रवींद्र जगधने, राहुल जगधने, सचिन जगधने, संतोष जगधने, नीलेश पाखरे, दत्तात्रय जोगदंड, दीपक बलसने, मुकेश जगधने, वसंत लाहुंडे, जयंत जगधने, नीलेश जगधने, आकाश जगधने, आनंद जोगदंड, सचिन जोगदंड, आदित्य जगधने, अमोल जगधने आदींसह शेकडो महिला-पुरुषांनी आंदोलनात भाग घेतला. अर्धा तास आंदोलन चालले. अहिल्यानगर मनमाड-महामार्गाच्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशा मागणीचे निवेदन आंदोलकांतर्फे पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.