Ahilyanagar News: 'मृताच्या नातेवाईकांचा राहुरीत ठिय्या'; ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Rahuri Agitation Intensifies: सुभद्रा साहेबराव जगधने (वय ५०, रा. लक्ष्मीनगर, राहुरी) असे अपघातातील मृत महिलेचे नाव आहे. जगधने या शुक्रवारी (ता. २९) सायंकाळी सात वाजता अहिल्यानगरवरून एका वाहनातून राहुरीकडे येत होत्या. डिग्रस फाट्याजवळ वाहन रस्त्यावरील खड्ड्यात जोरात आदळल्याने अपघात झाला.
Contractor Held Responsible? Relatives Demand Action After Death in Rahuri
Contractor Held Responsible? Relatives Demand Action After Death in RahuriSakal
Updated on

राहुरी : डिग्रस फाटा येथे अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर खड्ड्यांमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला. अंत्यसंस्कारानंतर संतप्त नातेवाईकांनी राहुरी बसस्थानक चौकात आज (ता. ३०) सायंकाळी अचानक अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले. रस्त्याच्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशा मागणीचे निवेदन पोलिस प्रशासनाला देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले.

