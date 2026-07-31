अहिल्यानगर

Railway Project: रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू; सुपीक शेती वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

Farmers Oppose Rahuri Shani Shingnapur Railway Project: राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा; भूसंपादनाला गती, पण सुपीक शेती जाण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांचा संघर्ष उफाळला.
Maharashtra Railway Development Rahuri Shani Shingnapur Rail Line Land Acquisition Triggers Strong Farmers Opposition

Maharashtra Railway Development Rahuri Shani Shingnapur Rail Line Land Acquisition Triggers Strong Farmers Opposition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-विलास कुलकर्णी

राहुरी : महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारने गती दिली आहे. राज्यभरातील नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण आणि क्षमता वाढीच्या अनेक प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. विशेषतः राहुरी-शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्ग आणि पुणतांबा-साईनगर शिर्डी दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

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