Railway Project: रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय! राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन सुरू; सुपीक शेती वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

-विलास कुलकर्णीराहुरी : महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारने गती दिली आहे. राज्यभरातील नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण आणि क्षमता वाढीच्या अनेक प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. विशेषतः राहुरी-शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्ग आणि पुणतांबा-साईनगर शिर्डी दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.रेल्वे मंत्रालयाने शिर्डी परिसरातील रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम करण्यासाठी दौंड-मनमाड दुहेरीकरण प्रकल्प पूर्ण केला आहे, तसेच अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वेमार्गातील २०१ किलोमीटर लांबीचा अहिल्यानगर-बीड-बडवणी हा टप्पा कार्यान्वित करण्यात आला असून, उर्वरित काम प्रगतिपथावर आहे..राहुरी-शनिशिंगणापूर नवीन रेल्वेमार्ग आणि पुणतांबा-साईनगर शिर्डी दुहेरीकरण प्रकल्पांना विशेष रेल्वे प्रकल्पांचा दर्जा देण्यात आला आहे.यासाठी सक्षम भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, संबंधित भागांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे राहुरी, शिर्डी आणि परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.याशिवाय नाशिक रोड-साईनगर शिर्डी, पुणे-अहिल्यानगर, धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर या नवीन रेल्वेमार्गांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे..केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील रेल्वे विकास आणि सुरक्षिततेसाठी तब्बल २३ हजार ९२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत राज्यात २ हजार ५८५ किलोमीटर लांबीचे नवीन रेल्वेमार्ग सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात १ लाख ४२ हजार ६३५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे ५२ रेल्वे प्रकल्प मंजूर असून त्यापैकी १ हजार ५९८ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे..अहिल्यानगर-परळी वैजनाथ, वर्धा-नांदेड, इंदूर-मनमाड, जालना-जळगाव, सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव, पनवेल-चौक आणि कसारा-मनमाड या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांचे कामही विविध टप्प्यांत सुरू आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे.केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.राहुरी-शनिशिंगणापूर दरम्यान सिमेंट काँक्रीटचा रस्तामार्ग आहे. या मार्गावर नवीन रेल्वेमार्गाची गरज नाही. तरीसुद्धा नवीन रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहे. त्यासाठी शेकडो शेतकऱ्यांच्या बागायती सुपीक शेतीचे भूसंपादन होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला बाधित शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. हा रेल्वेमार्ग रद्द करावा.- सुनील अडसुरे, बाधित शेतकरी, उंबरे, ता. राहुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.