रेल्वेसाठी सर्वपक्षीयांची वज्रमूठ! 'संगमनेर–अकोले–चाकण मार्गासाठी सर्वपक्षीय जनआंदोलन उभारणार', ऐतिहासिक बैठक

people’s Agitation Demand Railway Connectivity: सर्वपक्षीय एकजुटीने रेल्वे प्रकल्पासाठी जनआंदोलनाची दिशा ठरवली
Leaders from all political parties attending the historic meeting for the Sangamner–Akole–Chakan railway route.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे हा प्रकल्प नाशिक–सिन्नर–संगमनेर–अकोले–नारायणगाव–राजगुरुनगर–चाकण या मार्गानेच न्यावा, या ठाम भूमिकेसाठी जनआंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी (ता.२२) एक ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.

