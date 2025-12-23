रेल्वेसाठी सर्वपक्षीयांची वज्रमूठ! 'संगमनेर–अकोले–चाकण मार्गासाठी सर्वपक्षीय जनआंदोलन उभारणार', ऐतिहासिक बैठक

संगमनेर: नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे हा प्रकल्प नाशिक–सिन्नर–संगमनेर–अकोले–नारायणगाव–राजगुरुनगर–चाकण या मार्गानेच न्यावा, या ठाम भूमिकेसाठी जनआंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सोमवारी (ता.२२) एक ऐतिहासिक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ही बैठक संगमनेर तालुक्यातील एकोणावीस मैल (खंदरमाळ फाटा) येथील साईनाथ उद्योग समूह येथे मोठ्या उत्साहात व व्यापक सहभागाने पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून सर्व लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संयुक्तपणे भेट घेऊन या मार्गाबाबतची ठाम भूमिका मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भेटीसाठी वेळ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शासनस्तरावर अपेक्षित निर्णय झाला नाही, तर चाकण किंवा आळेफाटा येथे बेमुदत रस्ते जाम आंदोलन छेडले जाईल, असा ठाम इशाराही या बैठकीत देण्यात आला..प्रास्ताविक आमदार सत्यजित तांबे यांनी केले. यावेळी डॉ. अजित नवले यांनी संवाद आणि आंदोलन या दोन्ही मार्गांचा समतोल वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी ऑनलाईन माध्यमातून संवाद साधला. बैठकीसाठी खासदार राजाभाऊ वाजे, भाऊसाहेब वाकचौरे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, सदाशिव लोखंडे, आमदार शरद सोनवणे, डॉ. किरण लहामटे, आमदार बाबाजी काळे, माजी आमदार अतुल बेनके, देवदत्त निकम, सत्यशील शेरकर, नीलम अमोल खताळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कपिल पवार, उत्कर्षा रूपवते, उदय सांगळे, कारभारी नवले, बाजीराव दराडे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अजय फटांगरे, खंदरमाळचे सरपंच गणेश लेंडे, आंबीखालसाचे सरपंच बाळासाहेब ढोले, दिलीप साळगट, महेश लेंडे, सुभाष लेंडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...ऐतिहासिक बैठक...आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा उद्योजक सुदीप वाकळे यांनी या बैठकीचे अत्यंत उत्कृष्ट नियोजन केले. इतक्या मोठ्या संख्येने खासदार व आमदार या भागात एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने, ही बैठक विकासात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.