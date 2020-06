पारनेरमध्ये "वरुण बेव्हरेज" पाडणार पैशांचा पाऊस

पारनेर ः सुपे परिसरातील म्हसणे फाटा शिवारात वरूण बेव्हरेज कंपनी पैशांचा पाऊस पाडणार आहे. या पावसामुळे बेरोजगारांची घरे हिरवीगार होतीलच, परंतु परिसरातील बाजारपेठेलाही पालवी फुटेल. येथे यापूर्वीच तीन नव्या कंपन्यांची उभारणी अंतिम टप्प्यात आहे. नव्याने उभ्या राहणाऱ्या एमआयडीसीमुळे पारनेरसह जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. सुपे येथे 1998मध्ये एमआयडीसी मंजूर झाली. सुमारे 329.84 हेक्‍टरवर ही औद्योगिक वसाहत उभी आहे. त्यात 535 भूखंड असून, बहुतेक सर्व भूखंडांचे वाटप झाले आहे. मात्र, अनेक भूखंडांवर अद्याप कोणतेच उद्योग सुरू झालेले नाहीत. अनेक भांडवलदारांनी फक्त गुंतवणूक म्हणून भूखंड ताब्यात घेतले. त्यावर शेड उभारल्या. मागील 22 वर्षांपासून हे भूखंड केवळ अडवून ठेवले आहेत. हेही वाचा - हुक्का पार्लरवरील छाप्यात आढळळी ही बड्या घरची पोर-पोरी जुन्या औद्योगिक वसाहतीत बोटावर मोजण्याइतके मोठे उद्योग आहेत. बाकी छोटे-मोठे असे सुमारे शंभराहून अधिक उद्योग येथे सुरू आहेत. आता म्हसणे फाटा येथे नव्याने 946.70 हेक्‍टरवर नवी एमआयडीसी उभी राहत आहे. त्यापैकी 564 हेक्‍टर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. नवीन वसाहतीत यापूर्वीच मिंढा, कॅरिअर, तसेच माडिया कंपन्यांची उभारणी व जोडणी अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच हे कारखाने सुरू होतील. आता येथे नव्याने वरुण बेव्हरेज कंपनी 820 कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. त्यांनी येथे सुमारे 50 एकर जागेची मागणी केली आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने म्हसणे फाटा येथील नव्या एमआयडीसीत गुंतवणूक करण्यास पसंतीही दिली आहे. लवकरच ही कंपनी जागा खरेदी करून तेथे कारखान्याच्या उभारणीस सुरवात करणार आहे. ही कंपनी सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील सुमारे 10 हजारांहून अधिक युवकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. म्हसणे फाटा येथील एमआयडीसीत सर्व प्रकारच्या सुविधा सरकारी पातळीवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यात प्रशस्त रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधांची पूर्तता औद्योगिक विकास महामंडळाने केली आहे. त्यामुळे येथे येण्यास अनेक कंपन्या इच्छुक आहेत. अनेक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने येथील जागेची पाहणी केली आहे. त्यांना जागा व ठिकाणही पसंत आहे. रेल्वे मालधक्‍क्‍यासाठी प्रयत्न

म्हसणे फाटा येथून नगर रेल्वेस्टेशन 35 किलोमीटरवर, तर पुणे विमानतळ 110 किलोमीटरवर आहे. म्हसणे फाटा येथे रेल्वेचा मालधक्का करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीचे प्राथमिक सर्वेक्षण झाले आहे. त्यामुळे या वसाहतीचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही.

