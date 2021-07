अकोल्यातील ५ जलाशये भरली; धरणांच्या पाणलोटात पावसाचा जोर कायम

अकोले (जि. नगर) : मुळा, भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. त्यामुळे आंबीत, पिंपळगाव खांड, देवहंडी, कोथळा व वाकी जलाशये शंभर टक्के भरली आहेत. पाऊस सुरू झाल्याने शेतकरी गाळतुडवणी, आवणीची कामे करताना दिसत आहेत. बारी, वारंघुशी परिसरात जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाल्याने आज (शुक्रवार) पहाटे तीन वाजता वाकी जलाशय शंभर टक्के भरला. आतापर्यंत तालुक्यातील सहा धरणे भरली आहेत. (Rainfall is maintained in the catchment area of ​​Mula and Bhandardara dams)

तालुक्यात जोरदार पाऊस होत असल्याने २०२ दशलक्ष घनफुटांचा बलठण जलाशय भरला. कोदणी वीज केंद्रातून वीजनिर्मिती सुरू झाली, तर रंधा धबधबा अवतीर्ण झाला आहे. मुळा पाणलोट क्षेत्रातील प्रत्येक गावात जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने मुळा नदीला पूर आला आहे. भंडारदरा जलाशयात पाण्याची आवक वाढत आहे. वादळी पाऊस झाल्याने उडदावणे येथील बुवाजी गांगड, सखाराम गांगड यांच्या घरांवरील कौले उडाली. विजेचे खांब उन्मळून पडल्याने दहा गावे काही काळ अंधारात होती.

काल झालेल्या पावसामुळे भंडारदरा जलाशयात ४५९ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवक झाल्याने जलाशयात ६६२७ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ६०.२ टक्के पाणीसाठा झाला. तसेच वीजनिर्मितीसाठी ८४० क्यूसेकने विसर्ग सुरू आहे. निळवंडे जलाशयात १४३ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवक झाली, तर जलाशयात १९१३ दशलक्ष घनफूट पाण्याचा म्हणजे २२.९७ टक्के साठा उपलब्ध आहे. आढळात ४८७ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ४५.१९ टक्के साठा झाला आहे. मुळा जलाशयात वेगाने पाण्याची आवक होत असून, कोतूळ येथील पुलावरून १६७५० क्यूसेकने मुळाचा विसर्ग सुरू होता. त्यामुळे प्रवरा, मुळा, आढळा नद्या वाहू लागल्या आहेत.

