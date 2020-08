दिवंगत राजीव गांधी हे विज्ञान व तंत्रज्ञान क्रांतीचे जनक

संगमनेर ( अहमदनगर ) : 21 व्या शतकातील विकास व आधुनिकतेचा मंत्र असणार्‍या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील भारतीयांची कामगिरी आज जागतिक पातळीवर अभिमानास्पद ठरली आहे . भारताची एकात्मता व अखंडतेसाठी बलिदान देणारे दिवंगत काँग्रेस नेते राजीव गांधी हे या विज्ञान व तंत्रज्ञान क्रांतीचे जनक असल्याचे प्रतिपादन आमदार डॉ . सुधीर तांबे यांनी केले . काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या यशोधन संपर्क कार्यालयात संगमनेर शहर व तालुका काँग्रेस कमिटीच्यावतीने दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंती कार्यक्रमात ते बोलत होते . ते म्हणाले , तरुणांचे आशास्थान असलेल्या राजीव गांधींनी त्यांना विधायक व रचनात्मक कार्यात प्रेरित करण्याचे महान कार्य केले . भारताला स्वयंपुर्ण व स्वावलंबी बनविण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरणाची जोड त्यांनी दिली . दिली पाहिजे . सर्वधर्म समभाव , राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लावण्यासाठी आपण सर्वांनी जाती , पंथ आणि धर्माच्या पलीकडे जावुन कार्य केले पाहिजे . त्यांचे विचार अंमलात आणून समृध्द व विकसित देश निर्माण करण्यासाठी युवकांनी योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी केले . या प्रसंगी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे , कारखान्याचे अध्यक्ष बाबा ओहोळ , अजय फटांगरे , नवनाथ अरगडे , सुभाष सांगळे , अ‍ॅड . अशोक हजारे , प्रा . बाबा खरात आदींसह काँग्रेसचे पदाधिकारी व युवक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते . संपादन : अशोक मुरुमकर

