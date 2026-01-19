Srigonde Crime: रजपूत खून प्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा; तीन जणांना अटक, नऊ जण चौकशीसाठी ताब्यात!

श्रीगोंदे: भाऊसाहेब नामदेव रजपूत यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांची पत्नी दया भाऊसाहेब रजपूत यांनी श्रीगोंदे पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार मुख्य आरोपी महेश किरास चव्हाण याच्यासह इतर दहा आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील सहा आरोपींची नावे निष्पन्न झाली आहे. तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. तर नऊ जणांना चौकशीकामी ताब्यात घेतले आहे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.महेश चव्हाण, शैला चव्हाण, मनसुख चव्हाण, निखिल शिंदे (चौघे रा. आढळगाव, ता. श्रीगोंदे), आयुर ईश्वर भोसले (रा. श्रीगोंदे) व योगेश युवराज काळे (रा. बिटकेवाडी, ता. कर्जत) अशी निष्पन्न झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. १६ जानेवारीला मयत भाऊसाहेब रजपूत यांचा मुलगा शुभम व त्याचा मित्र आढळगाव येथील एका टपरीवर थांबले होते. त्यांची गाडीच्या थकलेल्या हप्त्याबाबत चर्चा सुरू होती. .त्यावेळी आरोपी महेश चव्हाण हा त्या पानटपरीवर आला. त्या दोघांच्या चर्चेत आरोपी महेश चव्हाण मध्येच बोलत होता. त्यावर शुभम रजपूत याने तुला विषय माहिती नाही तू मध्ये बोलू नको, असे म्हणताच महेश याने शुभम यास शिवीगाळ करत दमदाटी केली. तिथे उपस्थित असणाऱ्या काही लोकांनी हा वाद मिटविला..त्याचदिवशी रात्री साडेदहाच्या सुमारास एका चारचाकीतून पाच ते सहा जण रजपूत यांच्या कोकणगाव शिवारातील घराकडे गेले. त्यांनी शुभम यांस शिवीगाळ करून कॉलर धरली. मारहाण करू लागले. त्यानंतर आणखी एका वाहनाने तीन ते चार लोक तिथे आले. मुलाला मारहाणीतून सोडविण्यासाठी फिर्यादी व त्यांचे पती भाऊसाहेब हे प्रयत्न करीत होते. त्याचवेळी आरोपी महेश चव्हाण याने त्याच्या हातातील धारदार शस्त्राने भाऊसाहेब रजपूत यांच्या छातीत डाव्या बाजूला वार केला..या गुन्ह्यात तीन आरोपींना अटक केली आहे. तर नऊ संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहेत. पुढील चौकशी सुरू आहे.- किरण शिंदे, पोलिस निरीक्षक, श्रीगोंदे.प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...अन् काही मिनिटांत तो फ्लेक्स गायबआरोपी महेश चव्हाण याचा मागील आठवड्यात वाढदिवस झाला. त्याचा आढळगाव येथे शुभेच्छा फ्लेक्स लावण्यात आला होता. त्यावर ''भाई'' नेत्याचा फोटोही होता. त्याचबरोबर आढळगाव येथील जवळपास पन्नासहून अधिक तरुणांचे फोटो होते. कोकणगाव येथील घटनेत भाऊसाहेब रजपूत यांचा खून झाल्याचे समजताच फ्लेक्सवर झळकणाऱ्या तरुणांनी धावपळ करीत अवघ्या पंधरा मिनिटात तो फ्लेक्स खाली उतरवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.