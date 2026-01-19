अहिल्यानगर

Srigonde Crime: रजपूत खून प्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा; तीन जणांना अटक, नऊ जण चौकशीसाठी ताब्यात!

Police Action And investigation in Rajput Murder case: श्रीगोंदे हत्याकांड: मुख्य आरोपीसह दहा जणांवर गुन्हा दाखल, तीन अटकेत
Rajput Killing Case: Nine Taken into Custody for Interrogation

Rajput Killing Case: Nine Taken into Custody for Interrogation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

श्रीगोंदे: भाऊसाहेब नामदेव रजपूत यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांची पत्नी दया भाऊसाहेब रजपूत यांनी श्रीगोंदे पोलिसांत फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार मुख्य आरोपी महेश किरास चव्हाण याच्यासह इतर दहा आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील सहा आरोपींची नावे निष्पन्न झाली आहे. तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. तर नऊ जणांना चौकशीकामी ताब्यात घेतले आहे.

