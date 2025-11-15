अहिल्यानगर

Anna Hazare : राळेगणसिद्धी- केंद्राची पाहणी करताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर समावेत आण्णा हजारे; डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे!

Public Health : राळेगणसिद्धी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीची आरोग्यमंत्र्यांनी केली पाहणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी साधला संवाद.
Ralegan Siddhi Health Center, Prakash Abitkar and Anna Hazare

Ralegan Siddhi Health Center, Prakash Abitkar and Anna Hazare

Sakal

मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : राळेगणसिद्धी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीची राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पाहणी केली. याप्रसंगी उपस्थित ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरज बांगर,तालुका आरोग्य अधिकारी प्रकाश कांबळे, रवींद्र मोरे,विनायक देशमुख,उदयोजक सुरेश पठारे,सरपंच जयशिंग मापारी, लाभेष औटी,दत्ता आवारी, अन्सार शेख, आदी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Medical
Development
parner
anna hazare
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com