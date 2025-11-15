Anna Hazare : राळेगणसिद्धी- केंद्राची पाहणी करताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर समावेत आण्णा हजारे; डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे!

पारनेर : राळेगणसिद्धी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीची राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पाहणी केली. याप्रसंगी उपस्थित ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश कांबळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरज बांगर,तालुका आरोग्य अधिकारी प्रकाश कांबळे, रवींद्र मोरे,विनायक देशमुख,उदयोजक सुरेश पठारे,सरपंच जयशिंग मापारी, लाभेष औटी,दत्ता आवारी, अन्सार शेख, आदी उपस्थित होते..आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण झाले आहे. हे केंद्र तातडीने कार्यान्वित करण्यावर भर देण्यात येत असून केंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाला मान्यता देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा शुभारंभ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी नूतन इमारतीतील तपासणी कक्ष, प्रसूती कक्ष, औषध वितरण विभाग, प्रयोगशाळा, लसीकरण कक्ष, आपत्कालीन सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था तसेच रुग्ण प्रतीक्षालयातील बसण्याची सोय यांची पाहणी करून संबंधितांकडून माहिती घेतली..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.राळेगणसिद्धी येथे राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. आचारसंहिता संपल्यानंतर आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण केले जाईल त्या नंतर आरोग्य अधिकारी तसेच इतर कर्मचारी यांच्या नेमणुका केल्या जातील. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात एक आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात येत आहे.- प्रकाश आबिटकर,आरोग्यमंत्री. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांची राळेगण सिद्धी येथे भेट घेतली या वेळी हजारे यांनी त्यांचे "माझे गाव माझे तीर्थ" हे पुस्तक मंत्री महोदय यांना भेट दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.