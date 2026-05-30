Ahilyanagar: राळेगणसिद्धीला 'टी-५५' रणगाडा भेट, अण्णा हजारेंच्या देशसेवेचा गौरव; देशातील पहिले गाव

पारनेर: देशाला व राज्याला ग्रामविकास, जलसंधारणाचा आदर्श देणारे, समाज व राष्ट्रसेवेचा अखंड संदेश देणारे ज्येष्ठ समाजसेवक किसन बाबुराव हजारे ऊर्फ अण्णा हजारे यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून भारतीय संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय सैन्यातर्फे राळेगण सिद्धीला ऐतिहासिक 'टी-५५' रणगाडा भेट दिला आहे..या अभिमानास्पद सन्मानामुळे महाराष्ट्रात लष्करी गौरव प्राप्त करणारे राळेगण सिद्धी पहिले गाव ठरले आहे. 'टी-५५' हा रणगाडा केवळ युद्धसामग्री नसून, भारताच्या शौर्य, त्याग आणि राष्ट्रभक्तीचे महान प्रतीक आहे. भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील अनेक निर्णायक मोहिमांचा तो साक्षीदार आहे. त्यामुळे राळेगणसिद्धीच्या शिरपेचात नव्याने एक मानाचा तुरा रोवला आहे..हा ऐतिहासिक रणगाडा राळेगणसिद्धीपर्यंत आणण्यासाठी गेल्या एक वर्षापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. यात जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे नोडल अधिकारी चंद्रकांत शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्यासह लेफ्टनंट जनरल आर. आर. निंबोरकर (निवृत्त) व दादा पठारे यांनी संरक्षण मंत्रालय, सैन्य प्रशासन आणि विविध शासकीय यंत्रणांशी सातत्यपूर्ण समन्वय साधत हा उपक्रम यशस्वी केला..विशेष म्हणजे, अण्णा हजारे भारतीय सैन्यात कार्यरत असताना याच प्रकारच्या रणगाड्यांचा वापर युद्ध मोहिमांमध्ये करण्यात आला होता. त्यामुळे या रणगाड्याचे अण्णांच्या जीवनाशीही भावनिक आणि ऐतिहासिक नाते जोडले गेले आहे. देश-विदेशांतून राळेगणसिद्धीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणि नवतरुणांसाठी हा रणगाडा प्रेरणास्थान ठरणार आहे. भारतीय सैन्याचे शौर्य, शिस्त आणि राष्ट्रनिष्ठा यांची जाणीव पुढील पिढीपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने हा रणगाडा गावातील प्रमुख दर्शनीय ठिकाणी स्थापित करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक कार्याबद्दल चंद्रकांत शिंदे, लेफ्टनंट जनरल आर. आर. निंबोरकर (निवृत्त) व दादा पठारे यांचे अभिनंदन होत आहे..रणगाड्याचा पराक्रमी इतिहासरशियन बनावटीचा 'टी-५५' रणगाडा १९६० मध्ये भारतीय सैन्यात दाखल झाला होता. ५१ वर्षे देशसेवा बजावल्यानंतर २०११ मध्ये तो सन्मानपूर्वक निवृत्त करण्यात आला. या रणगाड्याने भारत-पाकिस्तान युद्धासह १९७१च्या ऐतिहासिक बांगलादेश मुक्ती संग्रामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. रणभूमीवर शत्रूविरुद्ध लढताना भारतीय सैन्याच्या शौर्याचा तो साक्षीदार आहे.