अहिल्यानगर

Ramdas Athawale: ‘विठ्ठल लंघेंच्या नेतृत्वाला RPIची भक्कम साथ’; रामदास आठवले यांची नेवासेच्या विकासासाठी ग्वाही

RPI Backs Vitthal Langhe Leadership Says Ramdas Athawale: नेवासेच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आमदार विठ्ठल लंघे यांना RPIची साथ; रामदास आठवले यांनी महायुतीसोबत उभे राहत मतदारसंघाच्या प्रगतीची हमी दिली.
Ramdas Athawale Praises Vitthal Langhe Leadership Says RPI Will Stand Strongly With Him For Nevasa Development

Ramdas Athawale Praises Vitthal Langhe Leadership Says RPI Will Stand Strongly With Him For Nevasa Development

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सकाळ वृत्तसेवा
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नेवासे शहर: आमदार विठ्ठल लंघे सर्व जाती-धर्मातील नागरिकांना विश्‍वासात घेऊन, सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्या नेतृत्वाला आता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचीही भक्कम साथ असून, नेवासे मतदारसंघाच्या विकासासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहू, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

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