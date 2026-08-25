Ramdas Athawale: ‘विठ्ठल लंघेंच्या नेतृत्वाला RPIची भक्कम साथ’; रामदास आठवले यांची नेवासेच्या विकासासाठी ग्वाही

नेवासे शहर: आमदार विठ्ठल लंघे सर्व जाती-धर्मातील नागरिकांना विश्वासात घेऊन, सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांच्या नेतृत्वाला आता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचीही भक्कम साथ असून, नेवासे मतदारसंघाच्या विकासासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहू, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले श्रीरामपूरकडे जाताना सोमवारी (ता.२४) सकाळी ११ वाजता नेवासे फाटा येथील आमदार लंघे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. यावेळी आमदार लंघे यांच्या हस्ते त्यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी विविध पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच महायुतीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..केंद्रीय मंत्री आठवले म्हणाले, समाजातील प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन काम करण्याची आमदार लंघे यांची भूमिका आहे. सर्व जाती-धर्मातील लोकांना एकत्रित करून मतदारसंघाच्या विकासाला प्राधान्य देणारे त्यांचे नेतृत्व आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्यांच्या सोबत आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला आणखी भक्कम ताकद मिळाली आहे .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.देशाच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार प्रभावी काम करत असून, महाराष्ट्रातही महायुती सरकारच्या माध्यमातून विकासाची वाटचाल सुरू आहे. यावेळी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.