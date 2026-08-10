Ramdas Athawale: मातंग समाजाचा विकास आराखडा करावा: मंत्री रामदास आठवले, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा

अहिल्यानगर: आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे मातंग व बौद्ध समाजात तेढ निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. मात्र, बौद्ध समाजात शिक्षणाचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे. त्यामुळे मातंग समाजानेही शिक्षणाची कास धरावी. सरकारनेही मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा करावा, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. आठवले यांनी सामाजिक न्याय विभागातील योजनांचा आढावा शासकीय विश्रामगृहावर घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबूराव कदम, जिल्हाध्यक्ष सुनील साळवे, हेमंत रणपिसे, राजाभाऊ साळवे, श्रीकांत भालेराव, विजय वाकचौरे, अजय साळवे, किरण दाभाडे, भीमराव बागूल, प्रा. विलास साठे आदी उपस्थित होते..आठवले म्हणाले, की आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यात दोन समाजांना उपवर्गीय आरक्षण लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे उपवर्गीकरण नाकारले होते. त्यानंतर दुसऱ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाची भूमिका योग्य ठरविली. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे आला आहे..बौद्ध समाजाला शिक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्याने आरक्षणाचा फायदा होतो. मातंग व अन्य समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने त्यांना आरक्षण मिळत नाही, हे जरी खरे असले, तरी उद्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र जागा ठेवल्या; परंतु त्या जागांसाठी आवश्यक पात्रतेचे उमेदवार मिळाले नाहीत, तर त्या जागा रिक्त राहतील. असे होऊ नये म्हणून मातंग समाजानेही शिक्षणाच्या प्रवाहात आले पाहिजे. सरकारनेही मातंग समाजाच्या विकासाचा आराखडा राबविला पाहिजे..जरांगे यांना पाठिंबा..मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. मात्र, संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला पाठिंबा नाही. ज्या मराठा व्यक्तींकडे ओबीसी प्रमाणपत्र आहे, त्यांना त्याचा लाभ मिळावा. तसेच ज्यांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत आहे, त्या मराठा कुटुंबांनाही आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.लाठीमाराची चौकशी व्हावीक्रॉकरोच जनता पक्ष (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी नीट परीक्षा पेपर फुटी विरोधात आंदोलन केले. शिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी राजीनामाही दिला. मात्र, त्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराचे समर्थन करत नाही. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. शांततेत मोर्चा काढला तर लाठीचार्ज होत नाही, असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.