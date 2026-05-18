Ramdas Athawale: मंत्री आठवलेंकडून पुन्हा शिर्डीतून लढण्याचे संकेत; कार्यकर्त्यांसोबत संवादानंतर व्यक्त केली भावना, 'जनतेचे प्रेम फेडायचे आहे'

शिर्डी: शिर्डी हा माझ्यासाठी केवळ एक मतदारसंघ नाही, तर जिव्हाळ्याचा ऋणानुबंध आहे. येत्या काळात योग्य वेळ आल्यावर, महायुतीच्या चौकटीत शिर्डीच्या जनतेची सेवा करण्याची संधी पुन्हा एकदा मिळावी, ही माझी प्रामाणिक इच्छा आहे, अशा सूचक शब्दांत समाजमाध्यमावर आपल्या भावना व्यक्त करीत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आगामी लोकसभा निवडणूक शिर्डी मतदारसंघातून लढविण्यास आपण इच्छुक आहोत, असा संदेश पुन्हा एकदा दिला. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .तीन दिवसांपूर्वी त्यांनी येथे भेट देऊन पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी ही इच्छा व्यक्त केली. काँग्रेस पक्ष राज्यात प्रभावी असताना त्यांना शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर काँग्रेस आघाडी सोडली आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा दिला. भाजपने त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली आणि पाठोपाठ मंत्रिपद देखील दिले..मात्र शिर्डीतील पराभव ते कधीही विसरले नाहीत. मागील निवडणुकीत या मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार सदाशिव लोखंडे पराभूत झाले. विशेष म्हणजे आठवले काँग्रेसच्या पाठबळावर असताना आणि लोखंडे महायुतीत असताना या दोघांचेही पराभव शिवसेनेचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केले. .या खडाखडीत वाकचौरे यांना देखील पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र आठवले सातत्याने केंद्रात मंत्री राहिले. तथापि शिर्डीतून निवडणूक लढवून लोकसभेत जाण्याची त्यांची इच्छा अपुरी राहिली. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वीच्या शिर्डी भेटीनंतर त्यांनी वरील शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...शिर्डीतील जनतेने मला कायमच आपलं मानलं. मतदानयंत्रांच्या पलीकडे जाऊन हक्काने प्रत्येक सुख-दुःखात, प्रत्येक कार्यक्रमात ही माणसं मला जोडून घेतात. याच जनतेच्या प्रेमाचं आणि विश्वासाचं ऋण मला फेडायचं आहे. शिर्डीच्या या पवित्र भूमीत आल्यावर आणि इथल्या लोकांशी संवाद साधल्यावर मला नेहमीच एक वेगळी ऊर्जा मिळते आणि जुन्या आठवणींना उजाळा मिळतो.- रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.