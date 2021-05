अ‍ॅन्टीजेनच्या धाकाने लसीकरणाची गर्दी हटली

सोनई (अहमदनगर) : कोरोना (Corona) प्रतिबंध लस घेण्यासाठी मोठी रांग लागली खरी मात्र प्रत्येकास रॅपीट अॅन्टीजेन तपासणी (Rapid antigen testing) सक्तीची केल्याने काही क्षणात रांगेतील गर्दी मागच्या मागे गायब झाली. सोनई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (sonai primary health center) शुक्रवारी (ता.१४) रोजी हा प्रकार झाला. (Rapid antigen testing has been made mandatory at sonai primary health center)

शुक्रवारी सकाळी लस घेण्यासाठी 200 हून अधिक ग्रामस्थ रांगेत उभे होते. अॅन्टीजेन तपासणी करुनच लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रांगेतील पहिल्या 12 व्यक्तीपैकी सहा जण पॉझिटिव्ह निघाले आणि लगेचच अनेकांनी काढता पाय घेत घराचा रस्ता धरला. शनिवारी एकूण 140 लस आल्या होत्या. मात्र अॅन्टीजेन तपासणीच्या नियमाने प्रथमच अनेक लस शिल्लक राहिल्याचा प्रसंग घडला.

कोरोना नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सरपंच धनंजय वाघ यांनी केंद्राला भेट देवून गर्दी टाळण्याची सूचना केली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र कसबे यांनी कोरोना स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अॅन्टीजेन तपासणी आवश्यक असल्याचे सांगितले. ग्रामस्थांच्या वाढत्या तक्रारीनंतर गुरुवार पासून लसीकरण कामात विशेष काळजी घेवून काम केले जात आहे.

एका कर्मचा-यांने गुरुवारी मर्जीतील काही व्यक्तींना बाहेर जाऊन लस दिल्याची तक्रार होती. मात्र कोरोना नियंत्रण समितीने दोन दिवसात आलेल्या एकूण लस व देण्यात आलेल्या लस याची खातरजमा केली असता कुठलेही तथ्य आढळले नाही. याबाबत ग्रामस्थ अनिल निमसे यांनी पोलिस ठाण्यात फिर्याद देवून आरोग्य विभागाकडे तक्रार केलेली आहे. या चौकशीत काय झाले ते समजू शकले नाही.

