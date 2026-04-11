Maratha Coins Discovery: मराठाकालीन दुर्मीळ नाणी सापडली; संगमनेर तालुक्यातील निमगावजाळीत ऐतिहासिक ठेवा, ‘छत्रपती’ असा उल्लेख..

तळेगाव दिघे : संगमनेर तालुक्यातील निमगावजाळी गावात दोन वेगवेगळ्या प्रकारची प्राचीन दुर्मीळ नाणी सापडली. ही प्राचीन नाणी मराठाकालीन असल्याचा उलगडा इतिहास अभ्यासक सुमित डेंगळे आणि डॉ. विजय वदक यांनी यांनी केला..निमगावजाळी येथील सरदार त्रिंबकजी डेंगळे यांच्या वाड्याच्या परिसरात पहिले नाणे सापडले. हे नाणे तांब्याचे असून पर्शियन भाषेत आहे. त्याच्यावरचा मजकूर पुसट झाला असून, त्याचा अद्याप उलगडा झाला नाही, तर दुसरे नाणे गावातील दुधेश्वर परिसरातील एका डोंगराच्या पायथ्याशी सापडले. हे नाणे तांब्याचे असून ती शिवराई असल्याचे सांगितले जाते. या नाण्यावर एका बाजूला 'श्री राजा' आणि दुसऱ्या बाजूला 'छत्रपती' असे लिहिलेले आहे. गावातील इतिहास अभ्यासक सुमित डेंगळे आणि डॉ. विजय वदक यांनी या नाण्यांचा उलगडा केला..एक नाणे गावात सापडले. पण विशेष म्हणजे दुसरे नाणे गावच्या अगदी आडबाजूला असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी सापडले. पूर्वी याच परिसरातून मराठेशाहीच्या काळात पुणे ते कोपरगाव असा मार्ग होता. मराठ्यांच्या छावण्यांचे मुक्काम या परिसरात होते. त्यामुळे त्यावेळी हे नाणे कुणाकडून तरी इथे पडलेले असावे, अशी शक्यता आहे.- डॉ. विजय वदक.निमगावजाळी हे गाव पेशवेकालीन असून सरदार त्रिंबकजी डेंगळे आणि बयाजी नाईक - जोंधळे ही शेवटच्या पेशव्यांच्या काळातली दोन महत्त्वाची व्यक्तिमत्वे या गावची होती. त्यामुळे गावात वाडे बरेच आहेत. नाणी, बळदं आणि जुन्या वस्तू अधूनमधून सापडतात. तरी गावातील लोकांनी ती लपवून न ठेवता प्रकाशात आणणे गरजेचे आहे. शेवट हा आपल्या सर्वांचा वारसा आहे.- सुमित डेंगळे, इतिहास अभ्यासक