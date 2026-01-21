अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: सफरचंदाची आवक घटल्याने भावात वाढ; ‘काश्मिरी’ची मागणी घटली, इम्पोर्टेडलाही ग्राहकांची पसंती!

Fruit market update Apple price Hike Reasons: इराणी सफरचंदाच्या दरात वाढ; काश्मीरच्या सफरचंदाची मागणी घटली
Falling Kashmiri Apple Demand, Imported Apples Attract More Buyers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: इराणमध्ये तीव्र झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांचा थेट परिणाम सफरचंद आयातीवर झालेला आहे. इराणमधून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आवक घटली आहे. बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे इराणी सफरचंदाच्या दरात दहा किलोंमागे १८० ते २०० रुपयांची वाढ झाली आहे.

