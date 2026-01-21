Ahilyanagar News: सफरचंदाची आवक घटल्याने भावात वाढ; ‘काश्मिरी’ची मागणी घटली, इम्पोर्टेडलाही ग्राहकांची पसंती!

अहिल्यानगर: इराणमध्ये तीव्र झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनांचा थेट परिणाम सफरचंद आयातीवर झालेला आहे. इराणमधून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आवक घटली आहे. बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे इराणी सफरचंदाच्या दरात दहा किलोंमागे १८० ते २०० रुपयांची वाढ झाली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...इराणी सफरचंदासह अफगाणिस्तानातील सफरचंदाच्या मागणीत वाढ झाली. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील सफरचंदाच्या दरात वाढ झाली आहे. दहा किलो इराणी सफरचंदाचे दर १,५०० ते १,६०० रुपये अफगाणिस्तानातील दहा किलो सफरचंदाला ९०० ते एक हजार रुपये दर मिळाले आहेत..सध्या काश्मीरमधील सफरचंद साठवण करून ठेवलेले आहेत. परंतु त्याला कमी झालेली आहे. सध्या इम्पोर्टेडमधील रॉयलवाघाला व वाशिंग यांना मागणी चांगली आहे. काश्मीरचे सफरचंद खराब निघत आहे. त्यामुळे ग्राहकांची मागणी कमी झालेली आहे. या सफरंचंद विक्रीत व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे किरकोळ फळविक्रेते काश्मीर सफरंचद कमी दराने खरेदी करीत आहेत. काश्मीर सफरंचदाची पेटी पंधरा किलो, इम्पोर्टेड सफरचंदाची पेटी १८ किलोंची, तर इराणमधील सफरचंदाची पेटी दहा किलोंची असते. सध्या काश्मीरच्या सफरंचद पेटीला १४०० ते १५००, इम्पोर्टेमधील वाशिंग सफरंचदाला पाच हजार ते साडेपाच हजार, रॉयलघाला सफंचदाला तीन ते साडेतीन हजारांचा भाव मिळत आहे..रमजानच्या पार्श्वभूमीवर मागणीत वाढकाश्मीरमधील सफरचंद सध्या नियंत्रित वातावरणात साठवून ठेवण्यात आली आहेत. एक फेब्रुवारीनंतर ही सफरचंद टप्प्याटप्प्याने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या सफरचंदांची आवक पुढील महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे, तसेच फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुस्लिम बांधवांच्या रमजान महिन्याला सुरुवात होणार असल्याने मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे..सफरचंदाला सध्या चांगली मागणी आहे. त्यात इराणी व इम्पोर्टेड सफरचंदाला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे भावात वाढ झालेली आहे. काश्मीरचे सफरंचद साठवून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे ते खराब निघत असून ग्राहकांचीही पसंती कमी झालेली आहे.-प्रसाद मापारी, फळविक्रेते, नेवासे.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.सफरचंदाचे किलोचे भावइराणचा २००काश्मीर १२० ते १४०इम्पोर्टेड २०० ते २५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.