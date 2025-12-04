अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: रिलस्टार कोमलचे ‘कार’नामे ! 'पोलिस निरीक्षकाच्या पत्नीचे दागिने चोरणारे बंटी अन् बबली अटकेत'; १० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत..

Relstar Komal theft: चौकशीत कोमल आणि तिच्या साथीदाराने मैत्री करून घरात वावर वाढवला आणि योग्य संधी साधून दागिने लांबवल्याचे उघड झाले. आरोपींनी कारचा वापर करून लोकेशन बदलत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सोलापूर पोलिसांनी काटेकोर पाळत ठेवून त्यांना जेरबंद केले.
पाथर्डी : पाथर्डी ते कल्याण बसने प्रवास करणाऱ्या पोलिस निरीक्षकाच्या पत्नीचे दागिने चोरी प्रकरणात बंटी अन् बबलीला पोलिसांनी अटक केली. देवराई येथील अलका मुकुंद पालवे यांच्या पर्समधील १० तोळे सोने व दीड लाखांची रोकड लांबवली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनेतील आरोपी कोमल नागनाथ काळे (रा. पाथर्डी रोड, शेवगाव) व तिचा प्रियकर सुजित राजेंद्र चौधर (रा. निपाणी जळगाव, ता. पाथर्डी हल्ली रा. शेवगाव) यांना अटक केली. दोघांकडून ९ लाख ३५ हजार २३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. 

