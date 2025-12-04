Ahilyanagar Crime: रिलस्टार कोमलचे ‘कार’नामे ! 'पोलिस निरीक्षकाच्या पत्नीचे दागिने चोरणारे बंटी अन् बबली अटकेत'; १० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत..

पाथर्डी : पाथर्डी ते कल्याण बसने प्रवास करणाऱ्या पोलिस निरीक्षकाच्या पत्नीचे दागिने चोरी प्रकरणात बंटी अन् बबलीला पोलिसांनी अटक केली. देवराई येथील अलका मुकुंद पालवे यांच्या पर्समधील १० तोळे सोने व दीड लाखांची रोकड लांबवली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनेतील आरोपी कोमल नागनाथ काळे (रा. पाथर्डी रोड, शेवगाव) व तिचा प्रियकर सुजित राजेंद्र चौधर (रा. निपाणी जळगाव, ता. पाथर्डी हल्ली रा. शेवगाव) यांना अटक केली. दोघांकडून ९ लाख ३५ हजार २३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .पालवे या पाथर्डी ते कल्याण बसने प्रवास करत असताना त्यांच्या पर्समधील दागिने व रोकड लंपास झाल्यानंतर पालवे यांनी पाथर्डी पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दाखल होताच पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कबाडी यांनी पथक तैनात करत या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला असता हा गुन्हा काळे हिने केल्याचे स्पष्ट झाले. .यानंतर काळे ही पाथर्डी येथील बसस्थानकात असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. पथकाने तिला ताब्यात घेतले. तिच्याकडे चौकशी केली असता तिने चोरी केलेला माल, तिचा प्रियकर चौधर यांच्याकडे दिल्याचे सांगितले. पोलिसांनी चौधर याला शेवगाव येथून अटक केली. पालवे यांच्याकडून चोरी केलेल्या रकमेतून या दोघांनी १ लाख ८५ हजार रुपयांचे दोन मोबाईल घेतले होते. हे दोन मोबाईल व ७ लाख ४८ हजार रुपयांचे दागिने या दोघांकडून हस्तगत करण्यात आले. या दोघांनी मिळून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. .कोमल काळे हिने चोरी केल्यानंतर तिचा प्रियकर आलिशान कारमधून तिला घटनास्थळावरून घेऊन जात असे. त्यामुळे या दोघांचा कोणालाही संशय येत नव्हता. या कारवाईत कबाडी त्यांच्यासह सहायक पोलिस निरीक्षक हरीश भोये, पोलिस अंमलदार सुरेश माळी, विष्णू भागवत, फुरकान शेख, दीपक घाटकर, भीमराज खर्से, बाळासाहेब खेडकर, किशोर शिरसाठ, विशाल तनपुरे, प्रकाश मांडगे, भाऊसाहेब काळे, बाळासाहेब गुंजाळ, प्रशांत राठोड, भगवान थोरात, जालिंदर माने, महिला पोलिस अंमलदार वंदना मोडवे, भाग्यश्री भिटे, सारिका दरेकर, ज्योती शिंदे, सोनाली भागवत, भगवान धुळे यांनी सहभाग घेतला..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...५० हजार फॉलोअर्सया प्रकरणातील आरोपी काळे ही रिलस्टार आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर ५० हजारांहून अधिक फॉलोवर्स आहेत. गुन्हेगारी वर्तुळात दोघांना बंटी-बबली म्हणून ओळखले जाते. या दोघांनी शेवगाव, शिरूर कासार व चकलंबा, बीड, सोनई, पाथर्डी, तोफखाना, अहिल्यानगर एमआयडीसी या ठिकाणी गुन्हे केले असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.