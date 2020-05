खुशखबर ः या तीन योजनांचे मानधन मिळणार अॅडव्हान्समध्ये

संगमनेर ः कोरोना विषाणुमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेऊन लॉकडाऊनमुळे निराधार लाभार्थी यांना आर्थिक अडचण भासु नये, म्हणुन केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना एप्रिल, मे जून या तीन महिन्यांचे एकत्रित मानधन आगाऊ देण्यात येणार आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून संबंधितांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा होण्यास सुरवात होणार आहे. हेही वाचा - आमदार विखेंची सोशल मीडियात बदनामी शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना व केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना अशा पाच योजनांच्या 14 हजार 499 लाभार्थ्यांना यांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. संगमनेर तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतुन 3 हजार 991, श्रावणबाळ योजनेतुन 5 हजार 452 लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने मानधन दिले जाते. यांना तीन महिन्यांचे मानधन आगाऊ मिळणार आहे.

त्याबरोबर केंद्र सरकार पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतुन 3 हजार 878, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेच्या 129 लाभार्थ्यांना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग वेतन योजनेतील 27 लाभार्थ्यांना नियमित अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना एप्रिल व मे महिन्यात प्रत्येकी पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. संगमनेर तालुक्यातील लाभार्थ्यांना 4 कोटी 60 लाख 79 हजार 900 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहेत.



Web Title: Remuneration for these three schemes will be available in advance