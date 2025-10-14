अहिल्यानगर

Sangamner Panchayat Samiti: संगमनेर पंचायत समितीसाठी ‘राखीव’मुळे समीकरणे बदलणार; १८ गणांतून ९ महिलांना संधी

अनेक दिवसांपासून निर्माण झालेली उत्सुकता आणि तणाव आता काही अंशी निवळला आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे पंचायत समितीच्या सभागृहात यंदा महिलांचा ठसा स्पष्टपणे उमटणार आहे. १८ गणांपैकी ९ जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असल्या कारणाने महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.
Women gain prominence in Sangamner Panchayat Samiti as reservation for 9 of 18 divisions is declared.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर : संगमनेर पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १३) १८ गणांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात करण्यात आले आहे. यामध्ये ९ जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. प्रांत कार्यालयात प्रांताधिकारी अरुण उंडे व तहसीलदार धीरज मांजरे यांच्या उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत पार पडली.

