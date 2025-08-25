अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'शेवगाव- नेवासे राज्य मार्गावर रास्ता रोको': वंचित बहुजन आघाडीकडून सरकारचा निषेध; आश्‍वासनानंतर आंदोलन मागे

Vanchit Bahujan Aghadi Stages Rasta Roko: सरोदे कुटुंबियांना कमीत कमी ५० लाखाची मदत मिळावी. महाराष्ट्र शासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. विधानसभा निवडणुकीअगोदर दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन तत्काळ पूर्ण करावे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलाच्या शैक्षणिक पालकत्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने स्विकारावी.
Shevgaon–Newasa State Highway blocked by VBA’s Rasta Roko protest; withdrawn after govt assurance.
सकाळ वृत्तसेवा
कुकाणे: वडुले (ता. नेवासा) येथील युवा शेतकरी बाबासाहेब सुभाष सरोदे यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. भाजप सरकारच्या कर्ज मुक्तीच्या खोट्या आश्वासनाच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडी व सर्वपक्षीयांच्या वतीने कुकाणा येथे शेवगाव- नेवासे राज्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनअर्धा तास सुरू होते. मागण्यांचे निवेदन देऊन आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

Ahmednagar
district
Maharashtra Politics
Protest
Government

