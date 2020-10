महाराष्ट्रात जे घडलं तेच अमेरिकेत होईल, बायडेन यांच्या "सातारा स्टाईल" भाषणावर रोहित पवारांचं ट्विट

नगर ः अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील प्रचार शिगेला पोचला आहे. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे प्रतिस्पर्धी उमेदवार बायडन यांनी आव्हान उभे केले आहे. त्यांच्या प्रचारसभांना मोठी गर्दी होत आहे. अमेरिकेत सध्या परिवर्तन व्हावे, अशी जगभरातील बुहतांशी देशांची इच्छा आहे. या निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील साताऱ्याच्या सभेची पुनरावृत्ती झाली आहे.

राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेडचे युवा आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या ट्विटमुळे महाराष्ट्राप्रमाणेच देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अमेरिकेतील राष्ट्रध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोहचला आहे. बायडन यांच्यामुळे ट्रम्प यांच्या उरात धडकी भरली आहे. फ्लोरिडा येथे नुकतीच बायडन यांची प्रचार सभा झाली. त्यांच्या भाषणावेळी पावसाला सुरूवात झाली. त्या भर पावसातही बायडन यांनी आपलं भाषण सुरूच ठेवलं. हे तेथील लोकांना चांगलंच भावलं आहे.

It was 2019 when there was heavy rainfall during the speech & #Maharashtra witnessed the transition of power in the state. A year later,the #USA saw the rain pour during a similar gathering. While others might perceive it as a weather change, I see it as history repeating itself.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 30, 2020