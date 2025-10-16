Sangamner News: 'कांदा पिकावर फिरविला रोटाव्हेटर'; हवामान बदलामुळे करपा रोगाचा प्रादुर्भाव, संगमनेर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल

तळेगाव दिघे : संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे परिसरातील शेतकऱ्यांनी यंदा मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाची लागवड केली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपूर्वी निर्माण झालेल्या ढगाळ आणि पावसाळी वातावरणामुळे कांदा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे राजेंद्र लक्ष्मण दिघे या तरुण शेतकऱ्याने दीड एकर क्षेत्रातील कांदा पिकावर रोटाव्हेटर फिरविला. करपा रोगाच्या प्रादुर्भावाने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.तळेगाव दिघे भागात नगदी पीक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कांदा पिकाची शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लागवड केली, तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा बियाण्याची पेरणी केली. त्यासाठी शेती मशागत, बी-बियाणे, रोपे खरेदी, सेंद्रिय आणि रासायनिक खते यावर शेतकऱ्यांनी मोठा खर्च केला आहे. कांदा पीक जोमात असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात मोठा बदल झाला आहे. सातत्याने निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरण आणि पावसाळी वातावरणामुळे कांदा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे कांदा पिकाची पाने (पात) पिवळी पडून करपून जात आहेत. करपा रोगामुळे कांदा पिकाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार असल्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..करपा रोगाच्या प्रादुर्भावाने कांदा पिकातून उत्पादन निघण्याची आशा मावळल्याने शेतात अन्य पीक घेण्यासाठी राजेंद्र दिघे या तरुण शेतकऱ्याने आपल्या दीड एकर क्षेत्रातील कांदा पिकावर रोटाव्हेटर फिरविला. ढगाळ वातावरण आणि सातत्याने निर्माण होत असलेले पावसाळी वातावरण कांदा पिकाच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरत असल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.तळेगाव भागात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड केली आहे. काही दिवसांपासून कांदा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे. त्यामुळे कांदा पीक पिवळे पडत असून, कांदा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.- संजय दिघे, शेतकरी, तळेगाव दिघे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.