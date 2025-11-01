Parner News : वाळू वाहतुकदारास दंड करणा-या अधिकाऱ्यांकडूनच १५ लाख ५१ हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार

पारनेर - अवैध वाळू उपसा करणा-या वाळू वाहतुकदारांवर कारवाई करणा-या अधिका-यांनीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी व पारनेरचे तत्कालीन तहसीलदार यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांचेकडून 10 लाख 51 हजार 349 रूपये व दंडापोटी पाच लाख रुपये अशी १५ लाख ५१ हजार ३४९ रूपये वसुल करून शासन जमा करावी असा लेखी आदेश महसुलमंत्री कार्यालयाचे कार्यासन अधिकारी डॉ. उमेश राठोड यांनी काढले आहेत. याबाबत अजय राजेंद्र पवार यांनी या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्या नुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे..या बाबत माहीती अशी की, 2011-12 या वर्षासाठी चोंभूत नदीपात्रातील गट क्रमांक 138 ते 142 या ठिकाणी वाळू उत्खनन न करता आल्याने कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारीसह वरील अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. व वाळुलिलाव धारकास वरील रक्कम नुकसान भरपाई पोटी देण्याचे आदेश महसुल मंत्री कार्यालयाने 30 ऑक्टोबर रोजी काढले आहेत..तसेच संबधीत सहा अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली असल्याचे समजते. आत्तापर्यंत वाळू ठेकेदाराकडून महसुलविभागाचे अधिकारी दंड वसूल करत असल्याचे सर्व ज्ञात आहे. मात्र, आता या निर्णयामुळे थेट महसुल अधिकाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे याबाबत सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.चोंभूत येथील नदीपात्रातील वाळू लिलाव अजय राजेंद्र पवार व फुलचंद कोंडीबा खाडे यांनी घेतला होता त्यांना त्या ठिकाणी उत्खनन करता आले नाही. त्यामुळे वाळूची 25 लाख 23 हजार 72 रुपये एवढ्या रक्कमेचा परतावा करण्याबाबतचे आदेश सहा सप्टेंबर 2023 रोजी काढण्यात आला होता. ती रक्कम याचिका कर्त्यास 12 सप्टेंबर 2023 पर्यंत देणे गरजेचे होते..मात्र ती रक्कम याचिकाकर्त्यास एक नोव्हेंबर 2023 रोजी झाली होती. त्यामुळे पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 23 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता विहित वेळेत न झाल्याने पन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.त्या नुसार उच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर 2025 च्या आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने 23 ऑगस्ट 2023 ला दिलेल्या आदेशाच्या पुर्ततेसाठी आठ आठवड्याचा मुदत दिली होती..उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार याचिकाकर्ता यांना वाळू परताव्याच्या पोटी 25 लाख 23 हजार 72 रूपये इतक्या रकमेवर 18 नोव्हेंबर 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीसाठी सात टक्के दराने होणारे व्याज 10 लाख 51 हजार 349 रूपये व याचिकाकर्त्यास अदा करावयाची दंड स्वरुपाची पाच लाख रूपये अशी 15 लाख 51 हजार 349 रूपये आदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अमंलबजावणी न केल्याने व संबधीत वाळू ठेकेदारास त्याची रक्कम वेळेत परत न केल्याने त्या जबाबदार असणारे तत्कालिन अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी व महसुल विभागाचे संबधीत कर्मचारी यांना जबाबदार धऱण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून दंडासह 15 लाख 51 हजार 349 रूपये वसुल करण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.