Animal Husbandry Scheme: पशु-पक्षीपालनातून घडणार उद्योजक; मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा आधार, नेमकी काय आहे योजना?

अहिल्यानगर: पशुसंवर्धन विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राबवली जात आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि पशुपालनाला व्यावसायिक स्वरूप देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल १९ हजार उद्योजक घडवण्याचा उद्देश आहे. राज्य सरकारने पूर्वीच्या योजना एकत्र करून ही योजना आणली आहे..देशाची तसेच महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. २०४७ पर्यंत त्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसाठी प्रकल्प उभारता येतील. पूर्वी पशुसंवर्धनच्या योजना घेण्यासाठी जमीन आवश्यक होती. आता ती अट शिथिल करण्यात आली आहे. नव्या योजनेत सतरा प्रकारच्या योजना एकत्र करण्यात आल्या आहेत..तीन ते पाच हजार गावरान कोंबड्यांसाठी मदत केली जाणार आहे. जिल्ह्यात मागील वर्षी तेरा हजार लाभार्थी होते. यावर्षी १९ हजार नव्याने लाभार्थी घडवण्यासाठी प्रयत्न आहेत. यापूर्वी सर्वसाधारण गटातील उमेदवारास लाभ घेता येत नव्हता. आता ती अट शिथिल केली आहे. या योजनेत महिला व दिव्यांगांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. या योजनेत केवळ पशुपालन नाही, तर त्याचे विशिष्ट गट ठरवून देण्यात आले आहेत..दहा दुभत्या गाई किंवा म्हशींचा गट, शेळी-मेंढी पालन: १०० शेळ्या आणि ५ बोकड, असा मोठा गट किंवा ४० शेळ्या आणि २ बोकड, असा मध्यम गट. कुक्कुटपालन : १ हजार मांसल पक्षी किंवा अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांचे युनिट. वैरण विकास: पशुखाद्यासाठी मुरघास बनवण्याचे युनिट स्थापन करण्यासाठीही मदत मिळते..एकूण प्रकल्पाच्या १० ते २५ टक्के रक्कम स्वतः उभी करावी लागेल. ५० ते ७५ टक्के रक्कम शासन अनुदान म्हणून देणार आहे. उर्वरित रक्कम बँक कर्जाद्वारे उभी करावी लागेल. आधुनिक गोठा बांधणे, दूध काढणी यंत्र आणि चारा कापणी यंत्रासाठीही साहाय्य करते..प्रकल्पाचा प्रकार व अंदाजे खर्चदुग्ध व्यवसाय ५ गायी किंवा म्हशी - सुमारे ११ लाख ३५ हजार.शेळी-मेंढी पालन (५०अधिक ५ गट) - ११ लाख ३८ हजार.कुक्कुटपालन - २२ लाख ते ३० लाख..अशी आहे योजनासर्वसाधारण प्रवर्ग ५० टक्के अनुदान.अनुसूचित जाती/जमाती ७५ टक्के अनुदान.३० लाखांपर्यंत प्रकल्प उभारता येईल.यात शेळी, मेंढी, कोंबडी, गायी पालन करता येईल.