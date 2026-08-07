अहिल्यानगर

Sadabhau Khot: 'देशात जगणं स्वस्त, मरणं महाग झालंय': सदाभाऊ खोत, फुकट धान्य आणि अनुदान थांबवा

Sadabhau Khot Calls for Jobs Instead of Free Grain Schemes: फुकट धान्य–अनुदान थांबवून हाताला काम देणाऱ्या योजनांची मागणी; जगणं स्वस्त, मरणं महाग का यावर सदाभाऊ खोत यांचा सवाल
Sadabhau Khot Criticizes Free Grain Policy Says India Needs Jobs Not Subsidies for Sustainable Growth

Sadabhau Khot Criticizes Free Grain Policy Says India Needs Jobs Not Subsidies for Sustainable Growth

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सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: शासनाच्या अनेक योजनांना कुठे तरी कात्री लावणे गरजेचे आहे आणि हाताला काम देणारी योजना आणावी लागणार आहे. फुकट धान्य द्यायचं, अनुदान द्यायचं हे थांबवणं आवश्यक आहे. आमची मुलं इंजिनिअरिंग झाली आहेत, त्यांना उद्योग सुरू करायचा आहे. मात्र, बॅंका त्यांना तारण मागतात. ते कुठून आणणार आहेत. त्यांच्याकडे डिग्री आहे.

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