Sadabhau Khot: 'देशात जगणं स्वस्त, मरणं महाग झालंय': सदाभाऊ खोत, फुकट धान्य आणि अनुदान थांबवा

अहिल्यानगर: शासनाच्या अनेक योजनांना कुठे तरी कात्री लावणे गरजेचे आहे आणि हाताला काम देणारी योजना आणावी लागणार आहे. फुकट धान्य द्यायचं, अनुदान द्यायचं हे थांबवणं आवश्यक आहे. आमची मुलं इंजिनिअरिंग झाली आहेत, त्यांना उद्योग सुरू करायचा आहे. मात्र, बॅंका त्यांना तारण मागतात. ते कुठून आणणार आहेत. त्यांच्याकडे डिग्री आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मात्र, उद्योग करू शकत नाहीत, तर मग अशा डिग्री चुलीत घालायच्या का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित आहे. त्यामुळे आपल्या देशात जगणं स्वस्त झालंय आणि मरणं महाग झालंय. मरणं महाग का झालं..सदाभाऊ खोतयावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सदाभाऊ खोत यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीनिमित्त खोत हे अहिल्यानगरला आले असता पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, महायुती सरकारने जाहीरनाम्यात कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगितले होते. त्याची पूर्तता करत आता कर्जमाफी देण्याचे काम सुरू आहे. नेहमीच कर्ज भरणारे शेतकरी यामुळे नाराज आहेत. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मात्र, जे शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर उभा आहे त्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. शेतकरी कर्जमाफी हा एक भाग झाला. मात्र, सरकारने आता पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतीमधील प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आवश्यक आहे. शेतकरी विषयावर व्यापक पद्धतीने चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे खोत यांनी म्हटले आहे. विरोधकांनी त्यांच्या सरकारच्या काळात अशी किती मोठी कर्जमाफी केली होती, एकदा त्याचा लेखाजोखा मांडावा. सध्या महाराष्ट्रातील आणि देशातील विरोधक हे रिकाम टेकडी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.