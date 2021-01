यंदा साई संस्थानची डायरी, कॅलेंडर नसल्याने भाविकांत नाराजी

शिर्डी ः दरवर्षी दसऱ्याला प्रकाशित होणारी साईसंस्थानची नव्या वर्षाची डायरी व दिनदर्शिका यंदा प्रकाशित झाली नाही. आणखी 15-20 दिवस ती प्रकाशीत होण्याची सूतराम शक्‍यता नाही. भाविकांकडून मोठी मागणी, छपाईसाठी निधी आणि मंजूर झालेल्या निविदा, सर्व काही तयार आहे. मात्र, आजवर कागदी घोडे नाचविण्यात वेळ वाया गेला. त्यामुळे गेल्या 45 वर्षांत साईसंस्थानवर पहिल्यांदाच डायरी, दिनदर्शिका उपलब्ध नसल्याची सांगण्याची वेळ आली. मागील वर्षी सव्वादोन लाख डायऱ्या व सव्वातीन लाख दिनदर्शिकांची विक्री झाली. छपाईसाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च आला. यंदा प्रकाशनास तीन महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे डायऱ्यांची संख्या दीड लाख, दिनदर्शिकांची संख्या दोन लाखांपर्यंत कमी केली. नव्या वर्षाचा पहिला महिना संपेपर्यत छपाई पूर्ण होणार नसल्याने विक्रीत आणखी घट होण्याची शक्‍यता आहे. तदर्थ समितीने 11 मे 2020 रोजी सुमारे 4 कोटी 97 लाख रुपये खर्चाच्या साहित्य छपाईस मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याची सुचनाही केली. साईसंस्थानच्या विधी व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयासमोर प्रस्ताव ठेवला. 23 जुलै 2020 रोजी तो बोर्डावर आला. खरे तर संस्थानच्या न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या विभागाने पाठपुरावा करून न्यायालयाची मंजुरी घ्यायला हवी होती. मात्र, 27 ऑक्‍टोबरपर्यत मंजुरी मिळविता आली नाही. एरवी ऑक्‍टोबरमध्येच डायरी व दिनदर्शिकांचे प्रकाशन होते. इंग्रजीतील डायऱ्यांना सर्वाधिक मागणी असते. हेही वाचा - नेवाशातील मुस्लिम दाम्पत्याने केले ते तुम्हाला जमेल काय तदर्थ समितीला 50 लाखांपर्यंत खर्च करण्याचा अधिकार आहे. तेवढ्या किंमतीचे साहित्य छापण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. इकडून तिकडे फिरला आणि तसाच पडून राहिला. शेवटी 21 डिसेंबरला निविदा प्रसिद्ध झाली. मात्र, छपाईची वेळ आली, तरी डायरीचा अंतिम मसुदा तयार होईना. मग निविदेला मुदतवाढ दिली. अखेर 14 जानेवारीला निविदा उघडली, छपाईचे काम कुणाला द्यायचे, एकदाचे नक्की झाले. अहमदनगर साईसंस्थानची 45 वर्षांपासून दसऱ्याला डायरी व दिनदर्शिका प्रकाशीत करण्याची परंपरा यंदा खंडीत झाली. संसदेतील सहकारी खासदार व राज्यातील काही मंत्रीही विचारणा करीत आहेत. संस्थानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून माहिती घेतली असून, भाविकांना केंद्रस्थानी ठेवून कामकाज व्हायला हवे.

- खासदार सदाशिव लोखंडे साईसंस्थानची दिनदर्शिका व डायरी लवकरच प्रकाशित होईल. यंदाची डायरी सर्वाधिक सुबक व वैशिष्ट्यपूर्ण असेल, हे आपण खात्रीने सांगू शकतो.

- कान्हूराज बगाटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईसंस्थान



साईमंदिर खुले झाल्यापासून अडीच महिने अधिकाऱ्यांकडे होते. एक जानेवारीला दिनदर्शिका व डायरी प्रसिद्ध करणे सहजशक्‍य होते. मात्र, 45 वर्षांची परंपरा खंडीत झाल्याचे वाईट वाटते. कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. त्याकडे दुर्लक्ष झाले, की असे प्रकार होतच राहणार.

- संजय काळे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

