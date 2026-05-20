Sand Mining Rampur: वाळू उपशाला विरोध, महिलांवर दगडफेक; रामपूर येथील घटना, ग्रामस्थांचाही प्रतिहल्ला केल्याचा ठेकेदाराचा दावा..

श्रीरामपूर: रामपूर येथे सरकारी टेंडर झालेल्या जागेतून वाळू वाहतुकीसाठी रस्ता तयार करणाऱ्या ठेकेदाराच्या समर्थकांनी स्थानिक महिलांवर दगडफेक केल्याची घटना आज (ता.१९) घडली. वाळू उपशाला विरोध करण्यासाठी गोदावरी पात्राकडे धावून गेलेल्या ६० ते ७० महिलांवर हल्ला झाला. ग्रामस्थांनीही दगडफेक केल्याचे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. यात कोणी गंभीर जखमी झाले नाही. श्रीरामपूर तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण धनवडे यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतल्याने पुढील अनुचित प्रकार टळला. .दोन ते तीन महिन्यांपासून रामपूर ग्रामस्थांनी सरकारी वाळू लिलावाला विरोध दर्शवला आहे. शहावली बाबा दर्गाहसमोर साखळी उपोषणही सुरू केले होते. गावातील वाळूचा कणही उचलून दिला जाणार नाही, असा लेखी इशारा प्रशासनाला दिला होता. मात्र, शासकीय नियमानुसार लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होऊन मुंबईतील एका कंपनीने हा ठेका घेतला होता..वाळू न देण्याची गावाची १०० वर्षांची परंपरा आहे. गावात बांधकामासाठी वाळू लागल्यास गाढवावरून आणली जाते. व्यावसायिक उपसा करू दिला जात नाही. या संदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल आहे. वाळू राखल्यामुळेच दुष्काळातही गावात मुबलक पाणी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही बिघडत चाललेल्या वातावरणाची कल्पना दिली होती. आजची घटना दुर्दैवी आहे.- नितीन शिंदे, सरपंच, रामपूर.वाळू वाहतुकीच्या रस्त्यावरून ठेकेदाराची माणसे आणि ग्रामस्थांमध्ये वाद उफाळून आला. दगडफेकीत ठेकेदाराकडील एक चालक जखमी झाल्याची माहिती आहे. घटनेच्या ठिकाणचे व्हिडिओ चित्रीकरण पोलिसांना मिळाले असून, सखोल पाहणी करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- अरुण धनवडे, पोलिस निरीक्षक, श्रीरामपूर तालुका ठाणे.वाळू लिलावावरून दगडफेक झाल्याचे ग्रामस्थ व ठेकेदाराकडील लोकांचे म्हणणे आहे. दोन्हीही पक्षांना बुधवारी (ता. २०) तहसील कार्यालयात बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. बैठकीत काय निर्णय होतो, त्यानंतरच प्रशासन पुढील भूमिका निश्चित करेल.- मिलिंद वाघ, तहसीलदार, श्रीरामपूर.जेसीबी चालताच संघर्ष पेटलादोन महिने शांतता राहिल्यानंतर आज दुपारच्या सुमारास ठेकेदाराने जेसीबीच्या साहाय्याने रस्ता करण्याचे काम सुरू केले. हे समजताच महिलांनी नदीपात्राकडे धाव घेतली व कामाला विरोध केला. यावेळी संतप्त झालेल्या ठेकेदाराच्या समर्थकांनी महिलांवर दगडफेक सुरू केली. महिलांनी वृक्षांचा आसरा घेत गावात फोन केला. त्यानंतर शंभर-सव्वाशे तरुणांचा जमाव नदीकडे आल्याने मोठा संघर्ष उभा राहिला.