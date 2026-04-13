Sangamner Concert: संगमनेरकरांची अजरामर आठवण; बाळासाहेब थोरात-आशा भोसले यांचे जिव्हाळ्याचे नाते, कॉन्सर्टमुळे मनात कायम घर!

-राजू नरवडेसंगमनेर: संगमनेरला मोठी सांस्कृतिक परंपरा लाभली आहे. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही वैभवशाली परंपरा जपताना सातत्याने विविध संत आणि कलावंतांना संगमनेरमध्ये बोलावून त्यांचा सन्मान केला आहे. पद्मविभूषण आशा भोसले यांचा संगमनेरमध्ये झालेला लाखोंच्या उपस्थितीतील कार्यक्रम आजही सर्वांच्या आठवणीत आहे..संगमनेरातील जाणता राजा मैदान येथे सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात व हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जयंती महोत्सवानिमित्त तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या पुढाकारातून आशा भोसले लाईव्ह कॉन्सर्ट झाली होती. या कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी मराठी, हिंदी अशी विविध गाणी गायली. सुमारे लाखभर प्रेक्षकांची उपस्थिती, अत्याधुनिक व दर्जेदार आसन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, एलईडी लाईट अशा सर्व सुविधांमध्ये झालेला कॉन्सर्ट हा सर्वांच्या लक्षात राहिला..यावेळी त्यांनी अमृत उद्योग समूहाला भेट देऊन विविध सहकारी संस्थांची पाहणी केली. याप्रसंगी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, कांचन थोरात, दुर्गा तांबे यांच्या हस्ते आशा भोसले यांचा सत्कार करण्यात आला. दरम्यान, जानेवारी २०२३ मध्ये माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा नागपूर येथे अपघात होऊन खांद्याला दुखापत झाली होती. यावेळी आशा भोसले यांनी अगदी आस्थेवाईकपणे दवाखान्यामध्ये जाऊन चौकशी केली.. तसेच भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर माजी मंत्री थोरात यांनी मंगेशकर कुटुंबियांची भेट घेऊन सर्वांचे सांत्वन केले. त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या जयंती महोत्सवाच्या वेळी सुरू असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये आशाताईंनी फोन करून माजी मंत्री थोरात यांची चौकशी करत संगमनेरकरांवर प्रेम व्यक्त केले.