Sangamner Farmers: पावसाने पाठ फिरवली; संगमनेरच्या शेतकऱ्यांचे उभे पीक करपले, तलाव कोरडे; आभाळाकडे नजरा

संगमनेर: पाऊस नाही... हातातोंडाशी आलेली पिके करपली... तलाव कोरडेठाक... त्यात कडक उन्हाचा चटका... आणि पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांची आभाळाकडे लागलेली नजर... अशी विदारक परिस्थिती सध्या संगमनेर तालुक्यातील अनेक भागात पहावयास मिळत आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभे राहिलेले पीक पाण्याअभावी सुकत आहे. त्यामुळे तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी चिंतेत सापडले आहे. तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर खरीप पिकांवर अवलंबून असतात. यंदा सुरुवातीला पावसाने काही प्रमाणात साथ दिल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, बाजरी, मका आदी पिकांची पेरणी केली. पिके वाढून उत्पादनाच्या टप्प्यावर येत असतानाच पावसाने अचानक दडी मारली. सध्या या पिकांना पाण्याची नितांत गरज असताना पावसाचे कोणतेही चिन्ह दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून दररोज आकाशात ढग दाटून येतात. पावसाचे वातावरण तयार होते; मात्र प्रत्यक्षात पाऊस पडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘आज पाऊस पडेल’, ‘उद्या पाऊस येईल’ या आशेवर शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. दिवसेंदिवस उन्हाचा कडाका वाढत आहे. पावसाची प्रतीक्षा आणखी लांबत चालली आहे. सोयाबीन, बाजरी आणि मका या खरीप पिकांना सध्या पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. पण पावसाअभावी अनेक ठिकाणी पिकांची पाने कोमेजली असून, काही ठिकाणी पिके सुकून गेली आहेत. उभ्या पिकांकडे पाहताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत चिंता दिसून येत आहे. पिकासाठी केलेला खर्च, घेतलेली मेहनत आणि उत्पादनाच्या आशेवर असलेले कुटुंबाचे आर्थिक गणित यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. .तालुक्यातील काही तलावांमध्ये पावसामुळे पाणी साचले असले, तरी अनेक भागांतील तलाव अद्यापही कोरडेठाक आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः तालुक्यातील पठारभागासह साकूर पठार परिसरात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पावसाअभावी केवळ पिकांचेच नुकसान होत नसून, त्याचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावरही होत आहे, तर पठारभागातील अनेक गावांमधील महिलांना रोजंदारीच्या कामासाठी पुणे जिल्ह्यात जावे लागत आहे. सकाळी घर सोडून रोजगारासाठी बाहेर पडणाऱ्या महिलांचे चित्र या भागातील वाढत्या आर्थिक संकटाची जाणीव करून देते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rशेतकऱ्यांच्या नजरा ढगांच्या आगमनाकडे यंदा चांगले उत्पादन मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता पावसाने पाठ फिरवल्याने ही सारी आशा मावळण्याच्या मार्गावर आहे. अजूनही दमदार पाऊस झाला, तर काही पिकांना जीवदान मिळू शकते. आकाशाकडे पाहत पावसाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नजरा आता ढगांच्या आगमनाकडे लागल्या आहे. ‘पाऊस येऊ दे आणि हातातोंडाशी आलेले पीक वाचू दे’, अशीच आर्त अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.