अहिल्यानगर

Sangamner Farmers: पावसाने पाठ फिरवली; संगमनेरच्या शेतकऱ्यांचे उभे पीक करपले, तलाव कोरडे; आभाळाकडे नजरा

Sangamner Farmers Wait for Rain as Kharif Crops Dry Up: पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगामावर गंडांतर; सोयाबीन, मका, बाजरीची उभी पिके करपून शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट, दुष्काळसदृश परिस्थिती तीव्र
Sangamner Kharif Crops Dry Up as Rain Fails Farmers Face Growing Crisis With Empty Lakes and Rising Heat

Sangamner Kharif Crops Dry Up as Rain Fails Farmers Face Growing Crisis With Empty Lakes and Rising Heat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमनेर: पाऊस नाही... हातातोंडाशी आलेली पिके करपली... तलाव कोरडेठाक... त्यात कडक उन्हाचा चटका... आणि पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांची आभाळाकडे लागलेली नजर... अशी विदारक परिस्थिती सध्या संगमनेर तालुक्यातील अनेक भागात पहावयास मिळत आहे.

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