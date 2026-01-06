अहिल्यानगर

Balasaheb Thorat: विरोधक संगमनेरला उद्ध्वस्त करताहेत: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात; तालुक्याची नव्याने बांधणी करावी लागणार!

Balasaheb Thorat statement on local politics: संगमनेरच्या विकासासाठी विरोधकांचा डाव: बाळासाहेब थोरात यांची टीका
Balasaheb Thorat
Balasaheb Thoratsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : “विरोधकांबाबत आजपर्यंत कधीही आडमुठी भूमिका घेतली नाही. महाविद्यालयांसाठी परवानग्या दिल्या, संस्था मजबूत केल्या. तरीही आज काही लोक आम्हाला विचारतात की गेल्या चाळीस वर्षांत काय केले ? आम्ही येथे जे वैभव उभे केले आहे. ते उद्ध्वस्त करण्याचे काम काही मंडळीकडून सुरू आहे अशा शब्दात ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.

Ahmednagar
attack
sangamner
Balasaheb Thorat
district
Maharashtra Politics
Opposition
congress leader

