Balasaheb Thorat: विरोधक संगमनेरला उद्ध्वस्त करताहेत: माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात; तालुक्याची नव्याने बांधणी करावी लागणार!

संगमनेर : "विरोधकांबाबत आजपर्यंत कधीही आडमुठी भूमिका घेतली नाही. महाविद्यालयांसाठी परवानग्या दिल्या, संस्था मजबूत केल्या. तरीही आज काही लोक आम्हाला विचारतात की गेल्या चाळीस वर्षांत काय केले ? आम्ही येथे जे वैभव उभे केले आहे. ते उद्ध्वस्त करण्याचे काम काही मंडळीकडून सुरू आहे अशा शब्दात ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला..पिंपरणे येथे तालुका काँग्रेसच्यावतीने आयोजित शेतकरी मेळावा तसेच नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा डॉ. मैथिली तांबे व नगरसेवकांच्या सत्कारप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, कारखान्याचे उपाध्यक्ष पांडुरंग घुले, शंकर खेमनर, सुधाकर रोहम, डॉ. जयश्री थोरात, शरद थोरात उपस्थित होते..साखर कारखाना, दूध संघ, बाजार समिती अशा सर्वच संस्था आम्ही सक्षमपणे चालवल्या. त्यामुळेच संपूर्ण राज्यात संगमनेरचे कौतुक होते. निळवंडे धरणाचे कामही आमच्याच काळात झाले. आम्ही जे शिजवले, मेहनतीने कमावले. ते भांड्यात काढून ठेवले. पण वाढायची वेळ आली तेव्हा मी सत्तेत नव्हतो याचे मला दुःख आहे..रेल्वे प्रकल्पालाही माझ्याच काळात मान्यता मिळाली. निधीही मंजूर झाला. मात्र तो प्रकल्प अचानक कसा थांबला? त्याची दिशा कशी बदलली? असा सवाल करत आज काही लोक रेल्वे देवठाणमार्गे नेण्याची भाषा करतात. रेल्वेचा मार्ग बदलून संगमनेर व अकोले तालुक्यांत भांडणे लावण्याचा हा डाव आहे असल्याचे थोरात म्हणाले..आता संगमनेर तालुक्याची नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे. तुम्ही सजग राहिला नाहीत, तर हा तालुका गुलामगिरीत जाईल. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकींमध्ये सर्वच जागा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणायच्या त्यासाठी सज्ज राहावे असे आवाहनही थोरात यांनी केले.