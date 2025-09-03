Sangamner Ganesh Visarjan:'संगमनेरमध्ये गणेश विसर्जन तयारीचा आढावा'; सामाजिक संघटना व नगरपरिषदेची संयुक्त बैठक

संगमनेर: पर्यावरणपूरक विसर्जन व्हावे या उद्देशाने संगमनेर नगरपरिषदेत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व प्रशासक रामदास कोकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक पार पडली. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही गणेश विसर्जन निर्विघ्नपणे पार पडावे यासाठी नगरपरिषदेसोबत विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते..Ahilyanagar News: 'अतिवृष्टीमुळे शेवगाव तालुक्यात नुकसान'; उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता.या बैठकीला बजरंग दलाचे सचिन कानकाटे, विशाल वाकचौरे, विश्व हिंदू परिषदेचे कुलदीप ठाकूर, एकविरा फाउंडेशनच्या शर्मिला हांडे, पुरोहित महासंघाचे भाऊ जाखडी, गो-ग्रीन ग्रुपच्या किरण झंवर, लायन्स क्लबचे राजेश लाहोटी, संजय असावा, लायन्स सफायरचे कल्याण कासट, रोटरी क्लबचे विश्वनाथ मालाणी, साथी दुर्वे नाना प्रतिष्ठानचे रजत अवसक, इनर व्हिल क्लबच्या सपना नावंदर व सीमा अंत्रे, शिवराज्य संघटनेचे अजय जेधे, युवा महेश मित्र मंडळाचे भारत भूषण नावंदर, राजस्थान युवक मंडळाचे प्रतिनिधी यांच्यासह नगरपरिषदेचे उपमुख्याधिकारी संजय पेखळे, राजेश गुंजाळ, प्रल्हाद देवरे, पंकज मुंगसे आदी मान्यवर उपस्थित होते..यावेळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विसर्जनावेळी येणाऱ्या अडचणींबाबत आपली मते व सूचना मांडल्या. विशेषतः गर्दी नियंत्रण, वाहतुकीची व्यवस्था, निर्माल्य व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण यावर चर्चा झाली. महोत्सवाची सांगता यंदाही पर्यावरणपूरक व सुरक्षित पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रशासन व सामाजिक संघटना एकत्रितपणे सज्ज झाल्या आहेत..शहरातील नागरिकांनी शक्यतो कृत्रिम हौदातच विसर्जन करावे. निर्माल्य नदीत न टाकता नगरपरिषदेने ठेवलेल्या ट्रॉलीमध्ये टाकावे. विजय घाट ते गंगामाई घाट परिसरात विसर्जनास कडेकोट बंदी घालण्यात आली आहे. या ठिकाणी नगर परिषदेचे कर्मचारी, पोलिस व सामाजिक संघटनांचे स्वयंसेवक संयुक्त पथकासह तैनात राहतील. गणेशमूर्ती स्वयंसेवकांच्या मदतीने विसर्जित कराव्यात.- रामदास कोकरे, मुख्याधिकारी..Ahilyanagar Crime: श्रीरामपूरमध्ये ‘विना नंबर’ वाहनांवर कारवाई; ९७ गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई, ४८ दुचाकी पोलिस ठाण्यात जमा.येथे कृत्रिम हौदांची उभारणीजाणता राजा मैदानपोफळे मळा, अकोले बायपास रोडगणेशमूर्ती व निर्माल्य संकलन केंद्रबीएड कॉलेज, अकोले बायपास रोडगणेश गार्डन, गणेशनगरसाई श्रद्धा चौक, मालदार रोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.