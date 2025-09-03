अहिल्यानगर

Sangamner Ganesh Visarjan:'संगमनेरमध्ये गणेश विसर्जन तयारीचा आढावा'; सामाजिक संघटना व नगरपरिषदेची संयुक्त बैठक

“Ganesh Visarjan Preparations Reviewed in Sangamner: शहरातील नागरिकांनी शक्यतो कृत्रिम हौदातच विसर्जन करावे. निर्माल्य नदीत न टाकता नगरपरिषदेने ठेवलेल्या ट्रॉलीमध्ये टाकावे. विजय घाट ते गंगामाई घाट परिसरात विसर्जनास कडेकोट बंदी घालण्यात आली आहे.
Updated on

संगमनेर: पर्यावरणपूरक विसर्जन व्हावे या उद्देशाने संगमनेर नगरपरिषदेत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व प्रशासक रामदास कोकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक पार पडली. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही गणेश विसर्जन निर्विघ्नपणे पार पडावे यासाठी नगरपरिषदेसोबत विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते.

