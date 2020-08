विनापरवाना विवाह सोहळा अंगलट; ‘यांच्या’वर गुन्हे दाखल, मात्र हॉटेलचालक सुटला

संगमनेर ( अहमदनगर ) : कोरोनाच्या पार्श्वमूमीवर प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून प्रशासनाने विवाहमधील गर्दीच्या सोहळ्यांवर कडक निर्बंध घातले आहेत . मात्र तरीही प्रशासनाची परवानगी न घेता गुरुवारी ( ता . 13) तालुक्यातील सायखिंडी शिवारातील कृष्णा गार्डन येथे झालेल्या विवाह सोहळ्यातील वधु वरांच्या माता पित्यावर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे . मात्र हॉटेल चालकाला यातून वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे . देशासह राज्यात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांवर मोठी बंधने आली आहेत . विवाहासारख्या समारंभासाठी नियमांचे पालन करून सोहळा साजरा करण्याचा दंडक तहसीलदारांनी घालून दिलेला असतानाही , गुरुवारी ( ता . 13 ) रोजी संगमनेर तालुक्यातील सायखिंडी गावाच्या शिवारात असलेल्या पुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल कृष्णा गार्डन येथे सकाळी तालुक्यातील जाखुरी व अकोले तालुक्यातील कोतुळ येथील वधुवरांचा विवाह सोहळा धामधुमीत पार पडला . मात्र या सोहळ्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार वधू किंवा वर पक्षाने प्रशासनाची परवानगी घेतली नव्हती . परवानगी नसतानाही संबंधित हॉटेल मालकाने त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली होती . या विवाह सोहळ्याला नियमापेक्षा जास्त गर्दी असूनही , वऱ्हाडी मंडळींना मास्क वापरण्याचे किंवा सामाजिक अंतराचे भान राखण्याचा पूर्ण विसर पडला होता . ही बाब समजताच सायखिंडी येथील ग्रामसुरक्षा समितीच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पहाणी केली असता . या विवाह सोहळ्यात कोरोना सुरक्षेच्या नियमांची पायमल्ली झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले . या समितीच्या सदस्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विवाह सोहळ्याची संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्याला माहिती दिली . या माहितीवरून तालुका पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार इस्माईल शेख यांनी स्वतः तक्रार दाखल करीत वधू - वराच्या माता - पित्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 269, 270, 188 व 67 तसेच साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 चे कलम 234 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

