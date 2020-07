संगमनेरात आता पोलिसदादाही बाधित...सव्वासातशेजणांना लागण

संगमनेर ः गुरुवारी रात्री उशिरा प्राप्त झालेल्या अहवालात संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यातील दोन महिला कर्मचाऱ्यांसह चार पोलिसांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे रॅपिड अँटीजेन चाचणित स्पष्ट झाल्याने पोलिस दलात खळबळ उडाली होती. त्यात आज सकाळच्या सत्रातील अहवालात संगमनेर शहरातील 13 जणांसह तालुक्यातील पाचची भर पडल्याने तालुक्याची कोरोना रुग्णसंख्या 723 झाली आहे. संगमनेरच्या स्थानिक आरोग्य यंत्रणेने आज घेतलेल्या रॅपिड अँटीजेन चाचणीतून शहरातील रंगारगल्लीतील 6 रुग्ण समोर आले आहेत. बुधवार ( ता. 29 ) रोजी संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यातील कारागृहातील 46 आरोपींपैकी तब्बल 22 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. हेही वाचा- हाउ दी जोश आजोबा...चोपन्नाव्या वर्षी मॅट्रीक त्यांच्या संपर्कात आल्याच्या संशयावरुन गुरुवारी सायंकाळी शहर पोलिस ठाण्यातील 4 अधिकार्‍यांसह 46 कर्मचार्‍यांची मालपाणी लॉन्स येथील चाचणी केंद्रावर तपासणी करण्यात आली. यात 31 व 39 वर्षीय पुरुष व 30 वर्षीय दोन महिला पोलिस कर्मचारी संक्रमित झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आज करण्यात आलेल्या चाचणीत शहरातील रंगार गल्ली, माळीवाडा, मालदाड रोड, पद्मनगर, जनता नगर व पोलिस वसाहतीसह तालुक्यातील आश्‍वी खुर्दमध्ये पहिल्यांदाच कोविडने शिरकाव केल्याचे समोर आले आहे. तसेच निंबाळे, कनोली व गुंजाळवाडीचा समावेश आहे. या वाढलेल्या रुग्णसंख्येमुळे तालुक्याचा कोरोना बाधितांचा आकडा तब्बल 723 झाला आहे.



Web Title: In Sangamnera, now even the police force is affected