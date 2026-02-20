अहिल्यानगर

Foreign Employment: जपानमध्येही संगमनेरच्या ‘अमृतवाहिनी’चा डंका; पन्नास विद्यार्थ्यांची २० लाखांच्या पॅकेजवर निवड, काैतुकाची मिळतेय थाप!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: माजी शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागातील तब्बल ५० विद्यार्थ्यांची जपानमधील एका नामांकित कंपनीत वार्षिक २० लाख रुपये पॅकेजवर निवड झाल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. एम. ए. व्यंकटेश यांनी दिली.

