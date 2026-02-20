Foreign Employment: जपानमध्येही संगमनेरच्या ‘अमृतवाहिनी’चा डंका; पन्नास विद्यार्थ्यांची २० लाखांच्या पॅकेजवर निवड, काैतुकाची मिळतेय थाप!

संगमनेर: माजी शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागातील तब्बल ५० विद्यार्थ्यांची जपानमधील एका नामांकित कंपनीत वार्षिक २० लाख रुपये पॅकेजवर निवड झाल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. एम. ए. व्यंकटेश यांनी दिली..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...प्राचार्य डॉ. व्यंकटेश म्हणाले, की बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, तसेच संस्थेच्या कार्यकारी विश्वस्त शरयू देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयाने ‘एनएएसी’चा ए-प्लस दर्जा, तसेच ‘एनबीए’चे मानांकन मिळवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम सातत्याने राबवले जातात, तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र प्लेसमेंट विभाग कार्यरत आहे..महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना जपानी भाषेचे विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामुळे ‘ए टू जे हिरामिकी इंडिया लिमिटेड, पुणे’ आणि ‘आशिया टू जपान’ यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जपानमधील कंपनीत नोकरीची संधी मिळाली आहे. निवड प्रक्रियेसाठी आलेल्या जपानी प्रतिनिधींनी जपानी भाषा प्रशिक्षण केंद्राची पाहणी करून ते विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असल्याचे नमूद केले, सिव्हिल विभागातील ५० विद्यार्थ्यांची २० लाख रुपयांच्या आकर्षक पॅकेजवर निवड झाल्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी संधी मिळाली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या निवडीसाठी ‘ए टू जे हिरामिकी इंडिया लिमिटेड, पुणे’चे प्रज्वल चन्नगिरी यांनी विशेष प्रयत्न केले..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...“अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी जपानी भाषेचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रातून विद्यार्थ्यांना जपानी भाषा शिकवली जात असून त्यामुळे जपानसह विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये मोठ्या पॅकेजवर संधी उपलब्ध होत आहेत. सिव्हिल विभागातील ५० विद्यार्थ्यांची जपानमध्ये २० लाख पॅकेजवर झालेली निवड ही संस्थेसाठी अभिमानास्पद बाब आहे.”शरयू देशमुख, कार्यकारी विश्वस्त, अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.