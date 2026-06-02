Sangram Jagtap: घुसखोरीची ‘एटीएस’मार्फत चौकशी करा: संग्राम जगताप, देवीभोयरे फाटा येथे रास्तारोको आंदोलन

टाकळी ढोकेश्वर: वडझिरे आणि परिसरात वास्तव्यास असलेल्या संशयित रोहिंग्या व बांगलादेशी घुसखोरांची दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (एटीएस) सखोल चौकशी करण्यात यावी. स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षितता धोक्यात आहे, त्यावर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार संग्राम जगताप यांनी केली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.देवीभोयरे फाटा (ता. पारनेर) येथे वडझिरे व परिसरात अवैध घुसखोरीच्या विरोधात सकल हिंदू समाजाच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात जगताप व सागर बेग यांनी सहभाग घेत प्रशासनाचे लक्ष वेधले..याबाबत तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांना निवेदन दिले. जगताप म्हणाले, की परिसरात काही संशयित व्यक्ती अनधिकृतपणे वास्तव्यास आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या संदर्भातील तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी. संबंधितांची ओळख, कागदपत्रे आणि वास्तव्यासंदर्भातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी करावी..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत. आंदोलनात नागरिक सहभागी झाले होते. प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन कायदेशीर कारवाई करावी; अन्यथा जनआंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही जगताप यांनी दिला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.