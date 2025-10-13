MLA Sangram Jagtap: मर्यादा ओलांडल्यास जशास तसे उत्तर: आमदार संग्राम जगताप; अहिल्यानगरमध्ये शिवशक्ती, भीमशक्तीचा जनआक्रोश मोर्चा

अहिल्यानगर: महापुरुषांचा अवमान करण्याचा प्रकार कदापि सहन केला जाणार नाही. ईदच्या वेळी साहित्य खरेदीसाठी अगोदर त्यांनी पत्रके वाटली. त्यावेळी समाजातील काही धर्मगुरूंना आपण भेटून हा प्रकार थांबविण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. कोणत्याही गोष्टीला एक मर्यादा असते. त्यामुळे आता आपणही कृती करण्याची गरज असल्याची भूमिका आमदार संग्राम जगताप यांनी स्पष्ट केली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शहरातील उड्डाणपुलावरून एका व्यक्तीने सामाजिक भावना दुखविणारी आक्षेपार्ह पत्रके फेकली होती. या घटनेच्या निषेधार्थ शिवशक्ती आणि भीमशक्तीच्या वतीने आज सकाळी ११ वाजता शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते दिल्लीगेट जनआक्रोश मोर्चा आयोजित केला होता. दिल्लीगेट येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी आमदार जगताप बोलत होते. ज्येष्ठ नेते वाल्मीक निकाळजे अध्यक्षस्थानी होते. आमदार गोपीचंद पडळकर, सागर बेग आदी उपस्थित होते..जगताप म्हणाले की, आक्षेपार्ह पत्रके काही व्यक्तीने टाकले. त्यानंतर शहरातील वातावरण दूषित झाले. पोलिसांनी संशयीत आरोपीला अटक केली. नवरात्र, सण, उत्सव आल्यावर खुसपाट काढले जाते. अशा प्रकारातून कोठला भागात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी पोलिसांवर हल्ला करण्यापर्यंत जमावाची मजल गेली. त्यानंतर पोलिसांनी खाक्या दाखविला. अनेक दंगेखोरांना अटक केली. .निवडणुकीच्या वेळी उमेदवाराचे काम ते पाहात नाहीत, धर्म पाहून मतदान करतात. देशात अनेक ठिकाणी असे उमेदवार विजयी झाले आहेत. मालेगावमध्ये देखील त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी हैदराबाद आणि छत्रपती संभाजीनगरचे दोघेजण शहरात येऊन गेले. त्यांनी त्यांची विचारधारा येथे प्रसारित केली. मात्र, आपण संविधानाला मानतो. यापुढे असे कृत्य त्यांनी केल्यास यापेक्षाही तीव्र निषेध मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आमदार पडळकर म्हणाले की, क्रिकेटमध्ये भारत हरल्यावर फटाके वाजविणारे, महापुरुषांचा अवमान करणे हे मोठे षड्यंत्र आहे. मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून धर्मांतर करणे, आजारपणाचा गैरफायदा, मंत्र अशा कारणांनी अशिक्षित जनतेचा गैरफायदा घेतला जातो. अशा प्रवृत्तीला जशास-तसे उत्तर द्या. काही जण अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव हे नामांतर मान्य करत नाहीत. पुन्हा नामांतर करण्याच्या भानगडीत पडू नका, असा इशारा त्यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.