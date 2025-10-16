अहिल्यानगर: शासनाच्या विविध सामाजिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वयोवृद्ध, विधवा, तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरवर्षी ‘हयातीचे प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते. यासाठी त्यांना तहसील, पंचायत समिती किंवा इतर शासकीय कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागत असत. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विकसित केलेल्या ‘लाभार्थी सत्यापन ॲप’ मुळे ही प्रक्रिया आता घरबसल्या सुलभ झाली आहे. जिल्ह्यातील ३८ हजार ८०२ लाभार्थ्यांपैकी ११ हजार ३७२ लाभार्थ्यांनी या प्रणालीचा लाभ घेतला आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.तत्कालीन जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ व जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या संकल्पनेतून या प्रणालीला शासनाची मान्यता मिळाली. या ॲपद्वारे लाभार्थी आपल्या मोबाईलवरूनच हयातीचे प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. त्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर ‘आधार फेस आयडी’ ॲप आणि ‘लाभार्थी सत्यापन ॲप’ हे दोन्ही डाऊन करून घ्यावे लागतात. आधार क्रमांक भरल्यानंतर मोबाईल कॅमेऱ्यामधून चेहऱ्याद्वारे ओळख पूर्ण केली जाते. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया काही क्षणांत पूर्ण होते. .तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास शासनाचे कामकाज सुलभ, वेगवान व जनतेला थेट दिलासा देणारे ठरते. याचे लाभार्थी सत्यापन ॲप’ हे उत्तम उदाहरण आहे. प्रायोगिक स्वरूपात सुरू झालेला हा उपक्रम आता देशभर लागू करण्यात आला आहे. जिल्ह्यासह संपूर्ण देशभरात जुलै २०२५ पासून या उपक्रमास सुरुवात झाली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात आजअखेर ११ हजार ३७२ लाभार्थ्यांना या प्रणालीचा थेट लाभ झाला आहे..पूर्वी लाभार्थ्यांना कार्यालयात येऊन प्रत्यक्ष सत्यापन करावे लागत होते. आता मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आधार क्रमांक भरून व चेहरा दाखवून सत्यापन करता येते. यामुळे लाभार्थ्यांचा शारीरिक त्रास कमी झाला असून, प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे.- डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी.MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पूर्वी तहसील कार्यालयात वारंवार जावे लागायचे. आता मोबाईलवरूनच हयातीचा दाखला देता येतो. यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचले.-मुन्नी निलोफर शेख, लाभार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.