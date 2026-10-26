अहिल्यानगर

Savargaon Ghule: टँकरमुक्त गावाचा ‘सावरगाव घुले’ पॅटर्न; श्रमदानातून पाझर तलावाची उभारणी, दोन वर्षांपासून टँकर बंद

Community Effort Makes Savargaon Ghule a Tanker Free Village: श्रमदानातून पाझर तलाव उभारल्याने सावरगाव घुले गाव गेल्या दोन वर्षांपासून टँकरमुक्त
Savargaon Ghule Water Conservation Success Story Shows How Community Labour Built a Percolation Pond and Stopped Tankers

Savargaon Ghule Water Conservation Success Story Shows How Community Labour Built a Percolation Pond and Stopped Tankers

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजू नरवडे

संगमनेर: सध्या अनेक गावांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीत संगमनेर तालुक्यातील पठारभागावरील सावरगाव घुले या गावाने लोकसहभाग आणि श्रमदानाच्या बळावर पाणीटंचाईवर मात केली आहे. गावाला पाणीदार बनविण्याची ही कहाणी इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

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