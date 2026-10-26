Savargaon Ghule: टँकरमुक्त गावाचा ‘सावरगाव घुले’ पॅटर्न; श्रमदानातून पाझर तलावाची उभारणी, दोन वर्षांपासून टँकर बंद

-राजू नरवडेसंगमनेर: सध्या अनेक गावांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीत संगमनेर तालुक्यातील पठारभागावरील सावरगाव घुले या गावाने लोकसहभाग आणि श्रमदानाच्या बळावर पाणीटंचाईवर मात केली आहे. गावाला पाणीदार बनविण्याची ही कहाणी इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.पठारभागातील डोंगरदऱ्यांमध्ये सावरगाव घुले हे गाव वसले आहे. येथील शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. पावसाने ओढ दिली की शेतकऱ्यांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होतो. उन्हाळ्यात परिस्थिती अधिकच बिकट होते. रोजगारासाठी अनेकांना गावाबाहेर जावे लागते. गावासह तीन वाड्यांतील ग्रामस्थांना १९७२ पासून पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत होते. गावात पाहुणे आले, तरी पाण्याच्या टंचाईमुळे त्यांना संध्याकाळीच माघारी परतावे लागायचे. .ही परिस्थिती कायमची बदलून गाव टँकरमुक्त करण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला.सरपंच नामदेव घुले यांच्यासह बाबासाहेब कडू, गोरक्ष मदने, राजू घुले, संतोष घुले, नितीन घुले, बाबाजी घुले, मच्छिंद्र घुले, बाळासाहेब घुले, जालिंदर घुले, गणेश घुले, राजेंद्र घुले, गोविंद घुले आणि भाऊसाहेब घुले यांच्यासह ग्रामस्थांनी एकत्र येत पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पुढाकार घेतला. पाणी साठविण्यासाठी पाझर तलावाच्या कामाला २०२३ मध्ये सुरुवात झाली. ग्रामस्थांनी तीन वर्षे श्रमदान करून गावात भव्य पाझर तलाव उभारला. तलावात पाणी साठू लागल्यानंतर गावातील परिस्थितीत हळूहळू बदल घडू लागला. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला..मार्गदर्शक प्रयोगराज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना सावरगाव घुलेने लोकसहभागातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचा मार्ग दाखवून दिला आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गावाने राबविलेल्या या उपक्रमाची दखल घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः पर्जन्यछायेतील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील गावांसाठी हा प्रयोग मार्गदर्शक ठरू शकतो..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.सावरगाव घुले आणि परिसरातील तीन वाड्यांची लोकसंख्या सुमारे दोन हजार ४०० आहे. गावात ४५० घरे असून, जनावरांची संख्याही मोठी आहे. हा परिसर पर्जन्यछायेतील अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने येथे पाणीटंचाईची समस्या नेहमीच गंभीर राहिली आहे. गाव टँकरमुक्त करण्याचा निर्धार करून ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून पाझर तलाव उभारला. पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून टँकरची गरज भासलेली नाही. आज गावातील नागरिकांसह जनावरांनाही पुरेसे पाणी उपलब्ध होत आहे.- नामदेव घुले, सरपंच, सावरगाव घुले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.