पंतप्रधान मोदींनी आणलीय पथविक्रेत्यांसाठी ही योजना....कोणाला कसा आहे फायदा वाचा

शिर्डी ः केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अंतर्गत पथविक्रेत्यांसाठी पतपुरवठा करण्याची योजना बॅंका व वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे अडचणीत आलेल्या पथविक्रेत्यांसाठी ही योजना आहे. इच्छुक व पात्र पदविक्रेत्यांनी नगरपंचायत कार्यालयात संपर्क साधावा, अशी माहिती नगराध्यक्ष अर्चना कोते व मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांनी दिली. नगराध्यक्ष कोते म्हणाल्या, केश कर्तनालय, फळ विक्रेते, विविध वस्तुंची विक्री करणारे पदविक्रेते यांच्यासाठी ही योजना आहे. फिरत्या छोट्या व्यावसाईकांनाही त्याचा लाभ मिळेल. भाज्या, फळे, भजी, चहा, पाव, अंडी, कापड, चप्पल, पान दुकाने, कपडे धुण्याची दुकाने, चर्मकार, पान दुकानदार आदिंना दहा हजार रूपयांपर्यतचे खेळते भांडवल बॅंका व वित्तीय संस्थाच्या वतीने उपलब्ध होऊ शकेल. दहा हजार रूपयांपर्यंत कर्ज व त्यास सात टक्के व्याजदर असेल. व्याज अनुदान दर तीन महिन्यांनी मिळेल. डिजीटल व्यवहाराला प्राधान्य देण्यात येईल. हेही वाचा - सावधान...ही कोरोनाची टेस्ट कराल तर जिवानिशी जाल या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी शहरातील सेतू अथवा सुविधा केंद्रासोबत संपर्क साधावा. तेथे अॉनलाईन पध्दतीने अर्ज भरायचे आहेत. नगरपंचायायत कार्यालयात देखील याबाबतची माहिती उपलब्ध असेल. मुख्याधिकारी डोईफोडे म्हणाले, कोरोनाच्या साथीमुळे पथविक्रेत्यांचे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. त्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना हाती घेतली. साईमंदिर खुले झाल्यानंतर येथे मोठ्या संख्येने पथविक्रेते आपला व्यवसाय सुरू करतील. त्यांना ही योजना मोठा आधार ठरू शकेल. नगर पंचायत याबाबत या विक्रेत्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करील. यावेळी उपनगराध्यक्ष मंगेश त्रिभूवन उपस्थित होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

